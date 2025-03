L’Oréal signe un partenariat officiel de trois ans avec K-Challenge, une entreprise innovante dans le domaine du sport et de la technologie, qui soutient l’équipe française mixte de voile engagée en SailGP.

Dans la continuité de l’engagement du groupe auprès de l’équipage français lors de la 37ème édition de l’America’s Cup (intégrant l’équipe ayant participé à la toute première Women’s America’s Cup), SailGP demeure une formidable opportunité pour l’Oréal de soutenir les femmes, hommes et jeunes navigateurs mais aussi ingénieurs qui forment cette équipe tricolore. Ce partenariat avec K-Challenge permettra d’ailleurs au groupe de soutenir les équipes féminines et jeunes dans d’autres compétitions.

Pour rappel, SailGP est composé de 13 Grand Prix et a débuté à Dubaï les 23 et 24 novembre derniers. Active aux quatre coins du globe, cette dernière se terminera en apothéose à Abu Dhabi, les 29 et 30 novembre 2025.

Dans les faits, toutes les équipes nationales s’affrontent sur des catamarans F50 identiques, capables d’atteindre des vitesses allant jusqu’à 100 km/h, dans une compétition de voile ultra-rapide, à la pointe de la technologie, et marquée par une vraie proximité avec les spectateurs.

« Le soutien continu et renouvelé de L’Oréal Groupe est une grande fierté pour K-Challenge. Cela nous permet de renforcer notre équipe sur le circuit SailGP et de dédier des moyens à la formation et l’excellence pour les jeunes et les femmes dans notre sport. Notre ambition est de rassembler les plus grandes marques et personnalités, symboles de l’excellence française pour remporter les plus grands trophées de la voile. Bienvenue à l’une des entreprises françaises les plus iconiques. » (Stephan Kandler, co-CEO, K-Challenge)