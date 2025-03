Le Tour de France signe un partenariat de 4 ans avec Basic-Fit

Basic-Fit, leader européen des salles de fitness, devient partenaire officiel du Tour de France et du Tour de France Femmes avec Zwift pour les quatre prochaines années. L’enseigne s’associe également au classement par équipe sur Paris-Nice, le Critérium du Dauphiné et la Grande Boucle.

L’arrivée de Basic-Fit dans l’univers du Tour de France prend un sens particulier cette année, alors que Lille, ville où l’entreprise a son siège, accueille le Grand Départ de la 112e édition. Tout au long du mois de juillet, la marque animera son réseau de clubs aux couleurs du Tour et fera vibrer le public via sa présence dans la caravane publicitaire.

Redouane Zekkri, Chief Operating Officer chez Basic-Fit:

« Pour Basic-Fit, le sport représente plus qu’une activité sportive, il incarne des valeurs, une vision et des objectifs sur le long terme. Nous sommes particulièrement fiers de sceller ce partenariat qui va au-delà du simple sponsoring sportif. Il reflète notre ambition de faire rayonner notre marque en Europe et dans le monde, et surtout de démocratiser la pratique du fitness qui outre les bienfaits sur la santé physique et mentale, renforce les liens sociaux. Au sein de nos clubs, nous constatons en effet chaque jour l’entraide entre nos membres qui leur permet d’atteindre leur propre objectif, qu’il s’agisse de se remettre en forme, de progresser ou simplement de se sentir bien au quotidien. Nous avons hâte de faire vivre cette passion du sport au plus grand nombre et de faire bouger la France entière à travers ce partenariat ! »

Christian Prudhomme, directeur du Tour de France :

« Basic-Fit est une marque emblématique pour les pratiquants de sport en France. Avec un maillage territorial important, la rencontre avec le Tour de France et le Tour de France Femmes avec Zwift promet à ses adhérents un mois de juillet qui bouge ! Leur parrainage du classement par équipe sur Paris-Nice, le Critérium du Dauphiné et le Tour de France montre leur volonté de promouvoir la pratique sportive pour le plus grand nombre. Nous avons avec Basic-Fit un partenaire qui s’engage pleinement et partage avec nous la volonté de promouvoir le sport au quotidien. »