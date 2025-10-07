Engagé depuis 2017 aux côtés de la Fédération Française de Handball, Butagaz renforce son soutien au handball amateur avec la 5e édition de l’opération #AuPlusPrèsDesClubs. Pour la saison 2025-2026, le programme se consacre exclusivement aux équipes jeunes féminines. Focus.
- Butagaz a renouvelé son engagement jusqu’en 2028 avec les équipes de France féminine, masculine et jeunes, et jusqu’en 2029 avec la Ligue Butagaz Énergie.
- La marque est également devenue le premier partenaire majeur de l’équipe de France Hand Fauteuil.
- L’opération vise à offrir un soutien matériel concret aux clubs amateurs. Parmi 750 candidatures, 30 clubs lauréats recevront chacun un lot de 24 maillots et 24 shorts, conçus par NOLT, un équipementier écoresponsable.
- Pour valoriser l’engagement des bénévoles, deux tenues complètes (veste et jogging) leur seront offertes. Chaque ensemble sera personnalisé aux couleurs et au logo du club.
- Les clubs sélectionnés pourront également participer à des défis sur les réseaux sociaux, comme le concours du plus beau maillot ou le Championnat des Supporters, en utilisant le hashtag #AuPlusPrèsDesClubs.
- Les jeunes joueuses auront l’opportunité d’assister à des remises de maillots lors des matchs de la Ligue Butagaz Énergie, en présence de joueuses professionnelles.
- Pour l’un des clubs lauréats, une expérience unique est prévue : une rencontre exclusive avec Nikola Karabatic, triple champion olympique, quadruple champion du monde et ambassadeur de Butagaz.
- Depuis son lancement, #AuPlusPrèsDesClubs a soutenu près de 4 000 jeunes handballeurs et handballeuses ainsi que 160 clubs amateurs.
Voir cette publication sur Instagram
A lire également : Avec Nikola Karabatic, La Poste et les fédérations sportives lancent les Journées de l’arbitrage 2025