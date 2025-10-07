Engagé depuis 2017 aux côtés de la Fédération Française de Handball, Butagaz renforce son soutien au handball amateur avec la 5e édition de l’opération #AuPlusPrèsDesClubs. Pour la saison 2025-2026, le programme se consacre exclusivement aux équipes jeunes féminines. Focus.

Butagaz a renouvelé son engagement jusqu’en 2028 avec les équipes de France féminine, masculine et jeunes, et jusqu’en 2029 avec la Ligue Butagaz Énergie.

La marque est également devenue le premier partenaire majeur de l’équipe de France Hand Fauteuil.

L’opération vise à offrir un soutien matériel concret aux clubs amateurs. Parmi 750 candidatures, 30 clubs lauréats recevront chacun un lot de 24 maillots et 24 shorts, conçus par NOLT, un équipementier écoresponsable.

Pour valoriser l’engagement des bénévoles, deux tenues complètes (veste et jogging) leur seront offertes. Chaque ensemble sera personnalisé aux couleurs et au logo du club.

Les clubs sélectionnés pourront également participer à des défis sur les réseaux sociaux, comme le concours du plus beau maillot ou le Championnat des Supporters, en utilisant le hashtag #AuPlusPrèsDesClubs.

Les jeunes joueuses auront l’opportunité d’assister à des remises de maillots lors des matchs de la Ligue Butagaz Énergie, en présence de joueuses professionnelles.

Pour l’un des clubs lauréats, une expérience unique est prévue : une rencontre exclusive avec Nikola Karabatic, triple champion olympique, quadruple champion du monde et ambassadeur de Butagaz.