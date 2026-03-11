La LFP a décidé de retirer les couleurs arc-en-ciel des maillots lors de la journée de Ligue 1 dédiée à la lutte contre l’homophobie. Un nouveau dispositif de sensibilisation est en préparation.

La Ligue de football professionnel (LFP) a décidé de modifier son dispositif lors de la journée de Ligue 1 consacrée à la lutte contre l’homophobie. Selon une information diffusée ce mercredi par L’Équipe, les couleurs arc-en-ciel n’apparaîtront plus sur les maillots des joueurs, alors qu’elles symbolisaient jusque-là le soutien du football professionnel à la communauté LGBTQIA+.

Ces dernières saisons, cette initiative avait suscité plusieurs polémiques. Certains joueurs avaient refusé de porter le maillot ou de participer aux rencontres lors de cette journée dédiée. En 2022, Idrissa Gueye et Abdou Diallo avaient notamment décliné leur participation avec le Paris Saint-Germain.

Un nouveau dispositif de com’ à venir

D’autres cas ont suivi, comme celui de Mostafa Mohamed au FC Nantes, qui a refusé de jouer lors des trois dernières saisons. Certains joueurs avaient également choisi de cacher les couleurs arc-en-ciel sur leur maillot.

Interrogée par le quotidien sportif, la LFP explique travailler « à un nouveau dispositif de communication qui mêlera la lutte contre les discriminations ». L’instance envisage notamment de regrouper les messages contre le racisme, l’antisémitisme et l’homophobie dans une même campagne.

La Ligue précise que le projet est encore en cours d’élaboration et qu’il est « trop tôt pour communiquer » sur sa forme définitive.

