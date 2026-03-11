Le pépite du PSG et de l’équipe de France Désiré Doué a déposé plusieurs marques à son nom, selon L’Equipe. Objectif : anticiper l’exploitation commerciale de son image.

À seulement 20 ans, Désiré Doué commence déjà à structurer sa stratégie de marque. Selon des informations révélées par L’Équipe, l’attaquant du Paris Saint-Germain a récemment déposé plusieurs marques liées à son nom et à son image.

Parmi elles figurent « Dez », « DD14 », « Desire Gifted » ou encore « Juste Doué ». L’objectif est d’anticiper l’exploitation commerciale de son identité, que ce soit dans le domaine du merchandising, des collaborations avec des marques ou d’éventuels projets entrepreneuriaux.

Pratique très répandue ces dernières années

Cette démarche s’inscrit dans une tendance de plus en plus répandue chez les sportifs de haut niveau. Les joueurs cherchent désormais à protéger juridiquement leur image et leurs surnoms afin de développer leur propre univers commercial.

Plusieurs stars du football ont déjà franchi ce pas. Cristiano Ronaldo ou Lionel Messi ont depuis longtemps structuré de véritables empires autour de leur nom. Plus récemment, des joueurs de la nouvelle génération comme Jude Bellingham, Lamine Yamal ou encore Cole Palmer ont également déposé leurs propres marques pour accompagner leur développement marketing.

Efficace sur et en dehors des terrains

Sur le terrain, la valeur de Désiré Doué ne cesse de grimper. Arrivé à Paris en 2024 en provenance du Stade Rennais, l’international français s’est notamment illustré lors de la finale de la Ligue des champions remportée face à l’Inter (5-0), avec un doublé et une passe décisive. Rien que ça.

Entre performances sportives de haut vol et stratégie marketing rondement menée, le jeune joueur parisien semble déjà préparer l’avenir, sur et en dehors des terrains… comme les plus grands l’ont fait avant lui.

