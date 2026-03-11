La Fondation ARC lance la campagne « Mr Popo » et le « Popo Club », mêlant football, maillot et humour pour inciter les plus de 50 ans à se faire dépister du cancer colorectal.

À l’occasion de Mars Bleu, la Fondation ARC pour la recherche sur le cancer relance sa campagne de sensibilisation au dépistage du cancer colorectal avec une opération volontairement décalée baptisée « Mr Popo ».

Au cœur du dispositif : un mini-film digital et un maillot fictif du « Popo Club », inspirés des codes du football et des supporters. L’objectif est de toucher les personnes âgées de plus de 50 ans, cible principale du dépistage, en transformant un sujet souvent tabou en message collectif et accessible.

Film dispatché sur les réseaux

Diffusé à partir du 9 mars sur les plateformes digitales de la fondation (YouTube, Instagram ou Facebook), le film met en scène d’anciens footballeurs amateurs désormais quinquagénaires, réunis autour d’un quiz sur leur âge et leurs habitudes. La dernière question, volontairement provocatrice, rappelle la nécessité de réaliser le test de dépistage.

En France, le Cancer colorectal reste l’un des cancers les plus meurtriers, avec plus de 17.000 décès chaque année. Pourtant, un dépistage précoce permet une guérison dans 9 cas sur 10.

Malgré cela, seulement 28,4 % des personnes concernées ont réalisé le test en 2024. La Fondation ARC espère donc, avec cette campagne inspirée de l’univers du football, lever les freins liés à la gêne ou à la peur et encourager un geste simple qui peut sauver des milliers de vies.

