Le Stade Rennais et Puma dévoilent un maillot collector bordeaux pour les 125 ans du club. Il sera porté le 15 mars face au LOSC. La tunique est vendue à 100 euros sur la boutique en ligne du club.

Le Stade Rennais célèbre ses 125 ans avec un maillot collector dévoilé en partenariat avec Puma. Cette tenue spéciale, vendue à 100 euros, s’inscrit dans la campagne anniversaire du club, intitulée « Il était une foi ».

Le maillot adopte une couleur bordeaux, choisie pour évoquer l’héritage et l’histoire du club breton. Sur le textile apparaissent, ton sur ton, les noms de plusieurs figures marquantes du Stade Rennais. Le design intègre également un élément symbolique : le blason historique de 1901, repris pour la première fois dans l’ère moderne du club.

Joueurs actuels et légende du club réunis

Pour accompagner ce lancement, le club a réuni dans sa campagne des légendes du Stade Rennais, des joueurs actuels, des joueuses de l’équipe féminine et des jeunes de l’académie, afin d’illustrer la transmission entre générations.

Il y a 125 ans, quatre étudiants, animés, inspirés.

À l’encre Rouge et Noir, une histoire qui se conte, se transmet, se défend.

Porté par la force de générations de supporters. Il était une foi, le Stade Rennais F.C. 📜 pic.twitter.com/hjEOSUQtda — Stade Rennais F.C. (@staderennais) March 10, 2026

Une version collector manches longues, limitée à 1901 exemplaires, sera commercialisée à 110 euros avec un certificat d’authenticité numéroté. Le maillot existe également en versions manches courtes bordeaux et noire.

Cette tenue anniversaire sera portée pour la première fois en match le 15 mars face au LOSC au Roazhon Park. Le maillot replica est, lui, fabriqué avec la technologie textile recyclée RE:FIBRE développée par Puma.

