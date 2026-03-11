Après l’annonce du lancement du Crunch Creator, Diego Sarthou a livré de nouveaux détails sur l’événement dans une vidéo publiée sur YouTube. Au menu : billetterie, budget, merchandising ou encore diffusion de la rencontre.

Quelques semaines après l’annonce du Crunch Creator, l’influenceur rugby Diego Sarthou a dévoilé de nouvelles informations sur l’organisation de l’événement. Dans une vidéo « foire aux questions » publiée le 10 mars sur sa chaîne YouTube, le créateur de contenus est revenu sur plusieurs aspects clés du projet.

Une billetterie très bien avancée

Côté public, l’engouement semble au rendez-vous. Selon Diego Sarthou, plus de 30.000 billets (20 à 60 euros) ont été vendus en une semaine, un démarrage qu’il qualifie de « monstrueux ». 20.000 billets étaient partis en 2 heures.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Crunch Creator (@crunchcreator)

Au moment de l’enregistrement de la vidéo, plus de 32.000 places avaient déjà trouvé preneur, sur les 40 000 sièges disponibles au Stade Atlantique Bordeaux Métropole. « Il en reste un peu moins de 8.000 », précise-t-il, avec l’objectif de laisser également une partie des places aux supporters anglais.

Un budget supérieur à 1,5 million d’euros

L’organisation de l’événement représente un investissement conséquent. Diego Sarthou évoque un budget actuellement estimé à plus de 1,5 million d’euros. Ce montant comprend notamment la privatisation du stade, les assurances, la logistique ou encore les déplacements et la préparation des participants.

« Quand tu vois les budgets, c’est colossal », explique-t-il, en soulignant que l’objectif reste avant tout d’équilibrer les comptes grâce à la billetterie et aux partenaires.

Merchandising et fan-zone

Un dispositif de merchandising accompagnera également l’événement. Une fan-zone ouvrira dès 18 heures autour du stade avec plusieurs stands, notamment ceux de La Boiserie, La Compagnie ou encore la marque de vêtements Choses Simples. Des t-shirts officiels de l’événement seront proposés à la vente. Certains intégreront un « ticket d’or » permettant d’accéder à des expériences VIP.

Les organisateurs prévoient aussi la commercialisation de maillots de match, ballons et différents goodies. Un projet de calendrier inspiré du célèbre format « Dieux du stade » est également en préparation, avec l’idée de reverser une partie des recettes à des associations, selon l’influenceur.

Une production digne des standards télévisés

La diffusion du match n’est pas encore arrêtée. Plusieurs options sont envisagées : YouTube, Twitch ou la chaîne Twitch de Canal+. Diego Sarthou promet en revanche une production ambitieuse, « similaire aux plus grands matchs de Top 14 ou de l’équipe de France », avec commentaires et émissions animées par des streamers avant et après la rencontre.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par @diegsalbin

A lire aussi : Interview Paul Guinard – L’équipementier français NOLT renforce sa crédibilité avec trois nouveaux partenariats