Le centre d’entraînement des Bleus à Clairefontaine ouvrira pour la première fois ses portes au public à partir du 28 mars avec des visites guidées.

Pour la première fois depuis son inauguration en 1988, le Centre national du football de Clairefontaine va accueillir des visiteurs. À partir du 28 mars, le grand public pourra découvrir les coulisses du centre d’entraînement historique des équipes de France.

Ces visites guidées seront organisées par l’agence Cultival, déjà spécialisée dans l’ouverture au public de lieux emblématiques. Elles permettront d’explorer plusieurs espaces habituellement réservés aux joueurs et aux staffs.

Au programme : la découverte du Château des Bleus, où séjournent les joueurs lors des rassemblements, mais aussi des terrains d’entraînement, des installations dédiées à la préparation physique et des espaces liés à l’histoire du football français.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Cultival (@cultivalparis)

Une visite à 35 euros pour les adultes

Situé au cœur de la forêt de Rambouillet, le site accueille également l’Institut National du Football, centre de formation d’élite par lequel sont passés de nombreux internationaux français.

Les visites dureront environ 1 h 50 et seront accessibles toute l’année sur réservation. Les tarifs sont fixés à 35 euros pour les adultes, 28 euros pour les moins de 26 ans et 25 euros pour les moins de 12 ans.

Cette ouverture intervient à l’approche de la Coupe du monde de football 2026, alors que Clairefontaine reste le lieu de préparation historique de l’équipe de France de foot.

A lire aussi : Coupe du monde 2026 : hôtel de luxe, logistique maîtrisée… pourquoi la France installe son camp de base à Boston