Le Toulouse Football Club prolonge sa collaboration avec 123 Pare-Brise, reconduit comme Label Officiel du club pour une saison supplémentaire, après un premier chapitre couronné de succès. SPORTFIVE, agence internationale de marketing sportif, a facilité cette alliance.

Créée en mai 2020 par des professionnels du secteur, 123 Pare-Brise s’est imposée comme une enseigne de référence dans la réparation et le remplacement de vitrages automobiles. L’enseigne a été d’ailleurs distinguée du titre de Meilleure Enseigne 2024 par le magazine Capital et a également obtenu la première place au classement des enseignes les mieux notées sur Google pour l’année 2023 dans sa catégorie.

De belles activations

Durant la première saison du partenariat, le Toulouse Football Club a mis en place des activations originales et a notamment offert la possibilité à des dizaines de supporters de fouler la pelouse du Stadium au cours de challenges originaux organisés à la mi-temps.

Les temps forts de cette nouvelle saison seront toujours focus sur les supporters, avec des animations sur le parvis du Stadium pour rythmer l’avant-match et des challenges à la mi-temps pour vivre l’expérience d’un match à domicile au cœur de l’aire de jeu.

La déclaration

« Nous sommes heureux de poursuivre cette collaboration avec 123 Pare-Brise, une marque dynamique et innovante, présente partout en France. Ce partenariat confirme la capacité du Toulouse FC à s’associer à des enseignes qui rayonnent au niveau national et qui partagent notre désir d’imaginer des expériences toujours plus engageantes pour notre communauté. » (Olivier Cloarec, Président du Toulouse Football Club)