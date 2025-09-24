Le Département de la Culture et du Tourisme – Abu Dhabi (DCT Abu Dhabi) et Etihad Airways, la compagnie aérienne nationale des Émirats arabes unis, ont scellé un partenariat stratégique de quatre ans avec l’Euroleague Basketball, marquant une étape décisive dans l’évolution commerciale de la compétition.

Annoncé comme un tournant pour le sport européen, cet accord positionne Abu Dhabi comme un acteur incontournable du sport mondial, tout en connectant l’émirat à une communauté planétaire de 90 millions de fans de basket.

Dans le cadre de cette collaboration, Experience Abu Dhabi, la marque de destination du DCT Abu Dhabi, et Etihad Airways deviennent ainsi Main Partners des compétitions de l’Euroleague et Presenting Partner du Final Four.

Une visibilité de choix lors des matchs de l’Euroleague et de l’EuroCup BKT

Dans les faits, les deux marques bénéficieront d’une belle visibilité lors des matchs de l’Euroleague et de l’EuroCup BKT, avec une présence marquée sur la signalétique des arènes, les retransmissions télévisées et, fait notable, sur les maillots de toutes les équipes participantes.

Pendant les quatre années du partenariat, les logos d’Experience Abu Dhabi et d’Etihad Airways orneront les maillots de manière alternée, garantissant une exposition équilibrée et continue. Au-delà de la visibilité dans les arènes, le partenariat s’étend au domaine numérique avec une intégration poussée sur les plateformes digitales de l’Euroleague Basketball.

Par ailleurs, des contenus exclusifs seront produits en collaboration pour captiver les fans, tandis qu’une série d’activations innovantes viendra renforcer l’engagement du public et élargir la portée mondiale des compétitions.