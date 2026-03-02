Marseille : le SportMed Summit de retour le 29 avril pour une troisième édition

Le SportMed Summit se tiendra le mercredi 29 avril 2026 au World Trade Center Marseille Provence. Positionné à la croisée du sport, de la santé, de l’impact sociétal et du business, l’événement ambitionne de rassembler les différents acteurs de l’écosystème autour d’une journée d’échanges et de réflexion.

Près de 800 participants et une soixantaine d’intervenants sont attendus. Athlètes de haut niveau, dirigeants d’entreprises et responsables RSE, représentants d’institutions publiques et territoriales, experts santé, chercheurs, entrepreneurs, clubs, fédérations, collectivités, associations, startups, étudiants et acteurs académiques prendront part aux discussions.

L’un des axes centraux du sommet porte sur la manière dont le sport peut contribuer aux enjeux humains, sanitaires, environnementaux et économiques actuels. Dans un contexte marqué par les transitions climatiques et sociales, le sport est présenté comme un levier potentiel d’innovation, de prévention et de cohésion.

La programmation s’articulera autour de quatre thématiques :

Sport & santé (prévention, bien-être, santé mentale, performance durable)

Sport & impact (transition écologique, responsabilité sociétale)

Sport & business (modèles économiques, sponsoring responsable, innovation)

Sport & leadership (engagement et rôle des athlètes et dirigeants)

Une question centrale animera les échanges le 29 avril au World Trade Center de Marseille : « Comment le sport peut-il répondre concrètement aux défis humains, sanitaires, environnementaux et économiques de notre époque ? ». Pour y répondre, des conférences, des tables rondes, des impacts talks (format court et percutant autour de projets concrets) et des workshops collaboratifs rythmeront la journée. Les « Trophées de l’Impact » récompenseront des initiatives ayant placé le sport au service de l’intérêt général.

Organisé à Marseille, le SportMed Summit s’inscrit dans une dynamique territoriale autour du sport et de l’innovation, avec l’objectif de favoriser les échanges entre acteurs publics et privés et de structurer des coopérations concrètes.

Pour approfondir la vision stratégique du SportMed Summit, nous avons posé 5 questions à François Singer, directeur général de l’événement.



Sport Buzz Business : Quelle est l’ambition pour cette 3éme édition du SportMed Summit ?

François Singer : Pour cette troisième édition, notre ambition est claire : passer un cap. Nous voulons faire du SportMed Summit la référence Européénne du sport à impact, en mettant au cœur des échanges le sujet de la mesure concrète de l’impact sociétal du sport. Le sport génère de la valeur sociale, environnementale et économique immense – mais comment la mesurer ? Comment la prouver ? Comment la structurer ?

Nous souhaitons également :

Renforcer la présence d’institutions européennes et méditerranéennes

Structurer davantage les rencontres B2B qualifiées

Donner encore plus de place aux clubs, fédérations et territoires

L’objectif : sortir du discours inspirationnel pour aller vers des outils, des preuves et des modèles reproductibles.

SBB : Comment positionnez-vous le SportMed Summit par rapport aux autres événements sport business en France ?

Le SportMed Summit a un positionnement très singulier. Contrairement aux grands salons nationaux centrés principalement sur le marketing, les droits médias ou la performance économique, nous assumons un angle clair : Sport + Business + Impact

Nous parlons :

RSE et performance



Transition écologique



Inclusion et féminisation



Sport santé



Engagement territorial

Notre ADN est hybride :

Institutionnel



Entrepreneurial



Académique



Territoires

Et surtout : méditerranéen et européen.

Nous ne sommes pas un simple salon d’exposition. Nous sommes un espace de réflexion, de passage à l’action et de mise en relation stratégique.

SBB : Combien de visiteurs attendez-vous pour cette nouvelle édition ?

Nous visons : 1 000 à 1 200 participants, lus de 60 partenaires et exposants, un renforcement des délégations institutionnelles et ne présence accrue d’étudiants et jeunes talents du sport business. Avec une ambition forte : maintenir un taux élevé de synergies concrètes, comme lors des éditions précédentes.

SBB : Quelles évolutions envisagez-vous pour les prochaines éditions ?

Plusieurs axes structurants :

Internationalisation : Renforcer l’axe méditerranéen et européen :

Structuration d’un pôle “Impact Lab” : Un espace dédié à la mesure, aux méthodologies et aux indicateurs

Développement de plusieurs prix Sport & Impact : Pour valoriser les initiatives mesurables et réplicables :

Production de livrables concrets : Études, livres blancs, plaidoyers à destination des décideurs publics

Renforcement du networking qualifié : Avec un outil de matchmaking encore plus performant.

Informations pratiques

Lieu : World Trade Center Marseille Provence – 2 rue Henri Barbusse, 13001 Marseille

Date : Mercredi 29 avril 2026

Public : dirigeants, décideurs publics, athlètes, marques, médias, étudiants et acteurs de l’impact

Site : sportmedsummit.com