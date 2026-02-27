L’OM s’associe à iGraal. La plateforme de cashback devient partenaire officiel et propose 10 % de remboursement sur la boutique en ligne du club.

L’Olympique de Marseille annonce la signature d’un partenariat avec iGraal, qui devient partenaire officiel du club. Fondée en 2006, la plateforme revendique plus de 12 millions de membres et un réseau de 1 500 e-commerçants partenaires.

Au cœur de l’accord : l’intégration directe du cashback iGraal sur la boutique officielle en ligne de l’OM. Les supporters bénéficieront de 10 % de cashback sur leurs achats, une cagnotte ensuite récupérable en argent réel. Une offre de 10 euros est également proposée aux nouveaux inscrits.

« Ce partenariat illustre notre stratégie de développement : construire un écosystème de partenaires capables d’enrichir l’expérience OM », explique Alessandro Antonello, directeur général du club.

Pour iGraal, l’objectif est clair : « proposer des économies directement utiles aux fans ». L’OM poursuit ainsi sa stratégie d’activation digitale au service de sa communauté.

