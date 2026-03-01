Selon L’Équipe, la Ligue 1 devrait réintroduire un multiplex le samedi soir dès la saison prochaine, dans le cadre d’une nouvelle programmation.

La programmation de la Ligue 1 McDonald’s devrait évoluer dès la saison prochaine avec le retour d’un multiplex le samedi à 20h45, révèlent, ce dimanche 1er mars, nos confrères de L’Equipe.

Ce créneau, abandonné à l’issue de la saison 2020-2021 lors de l’arrivée de Mediapro, n’avait pas été réactivé par Amazon Prime Video ni DAZN. Il devrait désormais proposer quatre rencontres simultanées, dont une affiche de bon niveau pour renforcer son attractivité.

Trois soirées fortes par week-end

Toujours d’après le quotidien, la grille s’articulerait autour de trois soirées principales – vendredi, samedi et dimanche – chacune programmée à 20h45.

Cette réorganisation intervient alors que des mouvements sont en cours au sein de LFP Media, marqués notamment par l’annonce du départ de son directeur général, Nicolas de Tavernost.

Enfin, le magazine du dimanche soir, diffusé avant et après l’affiche de prime time, serait accessible en clair. L’objectif affiché dans le business plan de Ligue 1+ est de recruter un million d’abonnés supplémentaires d’ici 2029.

