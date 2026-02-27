Le tournoi WTA 250 d’Austin a inauguré une « rage room » pour permettre aux joueuses d’évacuer leur frustration à l’abri des caméras, quelques semaines après la polémique de la raquette cassée de Gauff à l’Open d’Australie.

Coups de sang autorisés ! Le ATX Open innove. Le tournoi WTA 250 d’Austin a annoncé la mise en place d’une « rage room », un espace dédié aux joueuses pour leur permettre d’exprimer leur frustration en toute intimité, sans caméras ni smartphones.

Présentée comme « la première du genre » sur le circuit, cette pièce isolée vise à répondre à une problématique devenue sensible : la surexposition des émotions hors du court. Fin janvier, à l’Open d’Australie, Coco Gauff avait été filmée en train de fracasser sa raquette dans une zone qu’elle pensait hors champ. La diffusion des images avait relancé le débat sur la vie privée des joueurs, soutenu notamment par Novak Djokovic et Iga Swiatek.

Environnement « sûr et sans caméra »

À Austin, le message est clair : offrir un environnement « sûr et sans caméra ». L’initiative s’inscrit dans une réflexion plus large des tournois sur la gestion des émotions et la santé mentale des athlètes.

Introducing the ATX Open rage room – the first of its kind – where players can privately express frustration or emotion in a safe, camera-free environment. pic.twitter.com/aeqh36kAsD — ATX Open (@AtxOpen) February 25, 2026



Si le concept existait déjà pour les fans, notamment à Dubaï, son introduction sur un tournoi professionnel pourrait faire école. Une « rage room » dans chaque tournoi à l’avenir ? Le circuit observe.

