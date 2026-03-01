Pour les 120 ans du Crunch, le XV de France portera un maillot collector face à l’Angleterre. Une activation marketing puissante, déjà sold out en 24 heures.

Le 14 mars prochain, à l’occasion du Crunch face à l’Angleterre, le XV de France évoluera avec un maillot collector célébrant les 120 ans du premier duel franco-anglais, disputé le 22 mars 1906.

Conçue par adidas, la tunique bleu ciel revisite l’esthétique des origines : coq rétro, design épuré, touches tricolores sur les épaules. Une pièce pensée comme un pont entre héritage et modernité.

Ce maillot d’anthologie sorti par Adidas et la FFR pour l’anniversaire des 120 ans du premier match international du XV de France avec un remake du maillot porté en 1906 ! pic.twitter.com/HyK9viEh2D — Gauthier Baudin (@GauthierBaudin) February 28, 2026

Mise en vente au prix de 90 euros sur les boutiques officielles de la FFR et de la marque aux trois bandes, elle a rapidement été annoncée en rupture de stock, « victime de son succès ».

Une campagne de pub qui dépasse le cadre du rugby

Au-delà du produit, c’est toute l’activation qui retient l’attention. La vidéo de teasing, largement diffusée sur les réseaux, met en scène des cadres du XV de France – Antoine Dupont, Romain Ntamack, Cyril Baille… – dans un univers british décalé.

Mais la campagne dépasse le cadre du rugby : les footballeurs Djibril Cissé et Hugo Ekitiké apparaissent également, aux côtés d’influenceurs liés à l’ovalie comme Djayson Karavane, organisateur du Crunch Creator.

120 ans qu’on partage la même table.

Le 14 Mars, le couvert est de nouveau dressé. 🍽️

⁰120 years at the same table. On March 14, we’re back at it. pic.twitter.com/8qoiAujT8U — adidasfr (@adidasFR) February 28, 2026

Une stratégie cross-sport et transgénérationnelle assumée, qui élargit l’audience et renforce la dimension lifestyle du produit. À l’enjeu sportif – un potentiel Grand Chelem très attendu – s’ajoute donc un succès commercial immédiat. Le Crunch 2026 se joue aussi en dehors du terrain. « Sorry, good game ».

