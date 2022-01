Maserati en Formula E dès 2023, « la première étape de sa stratégie en matière de sport automobile »

Ce matin, Maserati a officialisé son arrivée dans le Championnat du Monde ABB FIA Formula E en 2023.

« La première étape de sa stratégie en matière de sport automobile ». Voici comment le constructeur italien présente son implication dans le championnat de monoplaces électriques. L’occasion d’accompagner la promotion de la gamme Folgore (100% électrique) de Maserati.

« Nous sommes fiers de renouer avec nos origines et notre passé de constructeur vedette du monde des courses. Nous sommes animés par la passion et innovants par nature. Nous avons une longue tradition d’excellence en compétition et sommes prêts à mener la course à la performance à l’avenir » précise Davide Grasso, CEO de Maserati, dans un communiqué.

We race. It’s in our DNA.

Starting from 2023, Maserati will be the first Italian brand to compete in the @FIAFormulaE.

A powerful acceleration for Folgore, the forthcoming full electric range of road cars.https://t.co/njpz6frojz pic.twitter.com/ScRyeBj97i — Maserati (@Maserati_HQ) January 11, 2022

« Nous sommes fiers d’accueillir Maserati dans cette nouvelle maison du sport automobile mondial qui sera dorénavant aussi la sienne » ajoute Alejandro Agag, fondateur et président de Formula E. « Le Championnat du monde ABB FIA Formula E est le Saint Graal des courses électriques. C’est la vitrine idéale pour les marques de voitures ultra-performantes les plus dynamiques et innovantes à la recherche de visibilité pour leurs prouesses technologiques et leurs ambitions sportives. »