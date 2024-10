Matchain nouveau Partenaire Exclusif de l’Identité Numérique du Paris Saint-Germain

Au lendemain de son match nul en Ligue des Champions contre le PSV Eindhoven (1-1), le Paris Saint-Germain officialise la signature d’un partenariat « historique » avec Matchain, une plateforme blockchain spécialisée dans l’IA et l’identité décentralisée.

Dans le cadre de cet accord signé jusqu’en 2027, Matchain devient Partenaire Exclusif de l’Identité Numérique du PSG. Les deux partenaires ont notamment la volonté de de créer un Studio d’innovation commun pour « stimuler l’innovation Web3 du club ».

« Ce partenariat reflète la vision du PSG de rester un leader dans la transformation numérique dans le sport. Nous sommes ravis de nous associer à Matchain pour explorer de nouvelles façons d’engager nos fans et poursuivre notre engagement en faveur de l’innovation technologique. » précise Nicola Ibbetson, Directrice Sponsoring du Paris Saint-Germain, dans un communiqué.

@matchain_io devient le partenaire officiel du Paris Saint-Germain pour les 3 prochaines saisons. pic.twitter.com/kVcWc188Rc — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) October 23, 2024

« Nous sommes ravis de nous lancer dans cette aventure avec le Paris Saint-Germain, un club qui partage notre vision de l’innovation et des technologies de pointe. Grâce au Studio d’Innovation Commun, nous allons apporter des expériences Web3 à la communauté du football, créant ainsi de nouvelles opportunités pour l’engagement des fans et l’autonomisation des données. » ajoute Petrix Barbosa, PDG de Matchain. Une société dont le logo en forme de flamme n’est pas sans rappeler celui de Paris 2024 qui mixait médaille, flamme et Marianne.