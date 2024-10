Interview – Le Stade de Reims lance le « Bonus Supporters » avec 8 paliers à débloquer

A l’occasion du match de Ligue 1 McDonald’s contre Brest ce samedi, le Stade de Reims lance l’opération « Bonus Supporters ».

En cette période de vacances scolaires, l’actuel 6ème du Championnat a décidé de challenger ses supporters en leur proposant de nombreuses récompenses et animations en fonction de l’affluence à Delaune pour le match programmé à 19h.

Dans le détail, le Stade de Reims a fixé 8 paliers d’affluence. A partir de 13 000 spectateurs, « on allume le stade, pour si peu, on ne peut pas faire plus ! » explique le club. A 19 000 spectateurs, le club et son partenaire Auto Bernard offriront une voiture Citroën C3. Le tirage au sort, qui devrait avoir lieu à la mi-temps du match, récompensera l’un des spectateurs. En cas de guichets fermés, soit 20 546 personnes, tous les spectateurs seront invités à un match sur la seconde partie de la saison.

« Les opérations de communication qui fonctionnent le mieux sont celles où l’on perçoit un engouement en interne. Quand on rigole en réunion comm, c’est plutôt bon signe »

« Nous sommes très contents du lancement, la campagne a reçu un très bon accueil sur les réseaux sociaux avec des résultats visibles sur la billetterie. Le premier palier a d’ailleurs été atteint mardi » nous explique Marion Le Couls, Responsable Communication du Stade de Reims. Pour ce match contre le Stade Brestois, les places débutent à 6€ pour les enfants et 12 euros pour les adultes.

Visuellement, cette campagne de communication qui vise à remplir le stade mise sur un univers « gaming » et les 8 paliers à atteindre sont évidemment en adéquation avec cet univers jeux vidéos. « L’objectif était double. Faire parler du Stade de Reims auprès du grand public avec une idée originale et encourager nos supporters à se déplacer au stade » ajoute Marion Le Couls.

Les opérations de communication qui fonctionnent le mieux sont celles où l’on perçoit un engouement en interne. Quand on rigole en réunion comm, c’est plutôt bon signe. On a eu plusieurs idées de défis fous, on les actionnera peut-être pour la prochaine fois (rires) » nous explique la Responsable Communication. « Ce sont des opérations intéressantes à lancer. On va voir où cela va nous mener. On espère être confrontés à plusieurs problématiques logistiques de dernière minute, ça serait bon signe. »

ℹ️ Quelques informations supplémentaires suite au lancement de notre

⏳Rendez-vous à 17h pour savoir précisément où nous en sommes ️ https://t.co/Avdnko613q#SDRSB29 #TeamSDR pic.twitter.com/tgR2JcFXIG — Stade de Reims (@StadeDeReims) October 22, 2024

« La belle dynamique sportive du Club ces dernières saisons sur le terrain se retrouve aussi en tribunes. Nous sortons d’une saison 2023-24 où l’affluence moyenne est historiquement élevée et nous sommes portés cette saison par un record d’abonnés. On souhaitait donc accompagner cet engouement par une opération inédite » ajoute Tanguy Audrit, Responsable Marketing du club à Sport Buzz Business. « Nous avions déjà challengé nos supporters par le passé avec cette mécanique de jauge, l’opération (tribunes complètes = places offertes) avait bien fonctionné, mais nous l’avions limitée à deux tribunes à l’époque. Le contexte, la rencontre et la programmation nous ont semblé propices pour aller encore plus loin et lancer ce dispositif. L’engouement de nos supporters autour de l’opération nous confirme ce constat ».

Stade de Reims, les 8 paliers du « Bonus Supporters »

13 000 spectateurs : On allume le stade, pour si peu, on ne peut pas faire plus !

On allume le stade, pour si peu, on ne peut pas faire plus ! 14 000 spectateurs : Notre mascotte Auguste saute du toit du stade

Notre mascotte Auguste saute du toit du stade 15 000 spectateurs : Halloween Party = distribution de bonbons à TOUT le Stade

Halloween Party = distribution de bonbons à TOUT le Stade 16 000 spectateurs : TOUS les joueurs lancent leur maillot en tribune à la fin du match

TOUS les joueurs lancent leur maillot en tribune à la fin du match 17 000 spectateurs : Les messages des supporters sont diffusés sur les panneaux LED pendant la rencontre.

Les messages des supporters sont diffusés sur les panneaux LED pendant la rencontre. 18 000 spectateurs : Un tifo géant dans TOUT le stade

Un tifo géant dans TOUT le stade 19 000 spectateurs : Tirage au sort parmi TOUS les spectateurs pour gagner une

voiture

Tirage au sort parmi TOUS les spectateurs pour gagner une voiture Guichets fermés : TOUT le monde est invité sur un match de deuxième partie de

saison.

1️⃣4️⃣0️⃣0️⃣0️⃣ I ́ ́́ ✨ Prêts à voir notre mascotte faire le grand saut ? Continuez à débloquer les pour #SDRSB29 ⤵️ — Stade de Reims (@StadeDeReims) October 23, 2024

Un club habitué aux campagnes originales

Depuis plusieurs années maintenant, le Stade de Reims se distingue par des campagnes de communication et autres activations marketing décalées. A l’époque (2015-2021), c’est Benjamin Parrot (désormais DG délégué du Racing Club de Lens) qui pilotait la stratégie de communication et marketing du club.

Salarié du club depuis 2015, l’actuel Responsable Marketing du club Tanguy Audrit a également participé activement à cette communication qui a apporté un vent d’air frais dans l’univers du football professionnel français.

« Depuis plusieurs saisons, cela fait partie intégrante de l’ADN du Club de proposer des campagnes disruptives. À notre retour en Ligue 1 en 2018, l’objectif était de « dépoussiérer » l’image du Stade de Reims afin que cette dernière soit davantage en lien avec le nouveau virage sportif pris par le Club » nous détaille Tanguy Audrit. « Il s’agissait également d’une volonté de remettre le SDR sur le devant de la scène et d’embarquer à nos côtés une génération complète de Rémois qui n’avait pas connu le haut niveau avec le Club (33 ans d’absence en Ligue 1 entre 1979 et 2012) et qui s’en était un peu éloigné par la force des choses. »

Fermeture temporaire des réseaux sociaux du club, prix des maillots indexé sur le classement, « escort kids » plus âgés qu’à l’habitude… les initiatives marketing du Stade de Reims sont nombreuses mais la plus populaire reste évidemment la vidéo tournée dans un Conforama pour célébrer le retour du club en Ligue 1 pour 2018-2019 ! Pour rappel, l’enseigne d’ameublement était le Namer du Championnat de France et Domino’s celui de la Ligue 2.

A lire aussi