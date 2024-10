American Express devient Partenaire Officiel de la Formule 1

Déjà sponsor de quelques courses cette saison, American Express officialise la signature d’un nouvel accord global avec la Formule 1.

Dorénavant, « Amex » est Partenaire Officiel de la F1 et sera visible sur l’intégralité des Grands Prix. « Nous sommes ravis d’étendre notre partenariat avec la Formule 1, en nous appuyant sur la forte dynamique déjà initiée sur le continent américain au cours de l’année écoulée. Cela montre, une fois de plus, notre volonté d’accroître notre valeur auprès des titulaires de la Carte Amex dans le monde entier. Avec plus de 300 millions de fans dans le monde âgés de 18 à 34 ans, la F1 continue de gagner en popularité auprès des Millennials et Gen Z, un segment de clientèle d’American Express qui croît fortement » explique Elizabeth Rutledge, Chief Marketing Officer American Express, dans un communiqué.

« La F1 continue de gagner en popularité auprès des Millennials et Gen Z, un segment de clientèle d’American Express qui croît fortement »

Dans le cadre de cet accord, la F1 et American Express proposeront de nombreuses expériences pour les fans lors de certaines courses. Les clients American Express auront accès à une série d’avantages et de privilèges, notamment des préventes Amex Presale Tickets, Paddock Club et des billets en tribune.

Les titulaires de Cartes Amex auront accès gratuitement à la radio American Express pour écouter les commentaires de la course.

A lire aussi