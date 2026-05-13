Red Bull lancera le 27 mai « Red Bull Padel : Court Legends », un jeu mobile gratuit développé avec Premier Padel et inspiré du circuit professionnel.

Le padel continue de prendre de la place… désormais aussi sur smartphone. Red Bull a annoncé le lancement de « Red Bull Padel : Court Legends », un nouveau jeu mobile gratuit disponible à partir du 27 mai sur iOS et Android.

Développé avec Premier Padel, le jeu reprend les codes du circuit professionnel et notamment l’univers du Qatar Airways Premier Padel Tour. L’idée est de proposer une expérience rapide et accessible, capable de parler aussi bien aux fans de padel qu’aux joueurs qui découvrent encore le sport.

Avec l’aide des joueurs pros

Sur le terrain, le gameplay misera sur des matches en temps réel avec une forte dimension tactique : gestion du filet, utilisation des vitres, placement ou encore variété des coups. Le jeu promet également une progression inspirée du vrai circuit, avec plusieurs niveaux de compétitions allant des « Friendly Leagues » jusqu’aux tournois majeurs.

Une partie management permettra aussi de créer son équipe et de tester différentes associations de joueurs. Red Bull explique également avoir travaillé avec des joueurs professionnels afin de retranscrire au mieux les sensations et le rythme propres au padel.

Ce lancement montre surtout à quel point le padel continue d’élargir son écosystème. Après les terrains, les réseaux sociaux et les contenus YouTube, le sport tente désormais de s’installer aussi dans le gaming mobile.

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