Du 14 au 17 mai, le Paris Saint-Germain investit Shanghai avec « Ici C’est Paris La Maison », un espace immersif mêlant mode, food, gaming et culture autour du club.

Le Parc des Princes version lifestyle s’exporte en Chine. Pendant quatre jours, du 14 au 17 mai, le Paris Saint-Germain transformera le quartier historique de Zhangyuan, à Shanghai, en immense vitrine de son univers mêlant football, mode, culture et divertissement.

Baptisé « Ici C’est Paris La Maison Shanghai », cet espace immersif proposera une série d’activations gratuites autour du club parisien. Les visiteurs pourront notamment découvrir les trophées du PSG, dont celui de la Ligue des champions, avant de plonger dans un concept store réunissant maillots, collections exclusives et produits créés spécialement pour l’événement.

Un flocage inspiré de… Labubu

Le club a notamment imaginé un flocage inédit inspiré de Labubu, phénomène mondial des figurines collectibles. Plusieurs collaborations mode seront aussi mises en avant avec Jay Chou et sa marque PHANTACi, le label parisien Pièces Uniques ou encore la marque coréenne Balansa.

Au-delà du merchandising, le PSG veut transformer cette « Maison » en véritable lieu d’expérience. Gaming room, simulateur de Formule 1, espace VR plongeant les visiteurs au Parc des Princes, ateliers créatifs ou encore expériences sonores immersives rythmeront l’événement.

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Le dispositif inclura également une dimension gastronomique avec une « Tasting Room » opérée par le sino-bistrot parisien Le Cheval d’Or, autour de menus fusion franco-chinois.

Avec cette opération, le PSG continue de renforcer son positionnement lifestyle et culturel en Asie, marché devenu stratégique dans sa stratégie de marque mondiale.

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