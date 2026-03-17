Team Vitality confirme une année 2025 record et s’appuie sur un portefeuille de partenaires solide pour poursuivre sa croissance en 2026.



Team Vitality poursuit sa progression exponentielle. L’organisation française d’esport annonce, dans un communiqué de presse, une année 2025 record, portée par un portefeuille de douze partenaires stratégiques et un taux de renouvellement particulièrement élevé.

Dans un marché encore instable, le club se distingue par la fidélité de ses sponsors, avec des accords prolongés avec Crédit Agricole, Magnum ou encore Nescafé. Team Vitality a également signé un partenariat majeur avec E.Leclerc, désormais impliqué sur l’ensemble de son écosystème.

Offres sur-mesure pour ses partenaires

Le club mise sur des offres sur-mesure et pilotées par la data pour garantir un retour sur investissement à ses partenaires, tout en capitalisant sur l’engagement des générations Z et Alpha.

À l’international, l’arrivée de Stake comme partenaire de l’équipe Counter-Strike 2 renforce encore son positionnement. Une stratégie qui permet à Team Vitality de s’imposer comme une référence du sponsoring esport en Europe.

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