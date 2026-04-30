Team Vitality annonce un partenariat avec Team Havok pour renforcer sa stratégie Fortnite et toucher une audience plus jeune.

Team Vitality accélère sur Fortnite. Le club français annonce un partenariat stratégique avec Team Havok, qui évoluera désormais sous l’identité « Team Havok by Vitality », avec un maillot co-brandé.

L’objectif est clair : structurer la performance et élargir la base de fans. Vitality apporte son expertise sportive et marketing, tandis que Havok s’appuie sur un collectif déjà performant, champion d’Europe du Major 2 en 2025 et vice-champion du monde. Le duo Tjino – PabloWingu est notamment attendu à l’ESports World Cup cet été.

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Au-delà de la compétition, l’accord vise à renforcer la présence de Vitality auprès des jeunes audiences via le co-streaming, le contenu et l’influence, portée par les streamers ZetFar et WaZz.

« Leur performance et leur capacité à engager la communauté française en font un partenaire de choix », souligne Fabien « Neo » Devide.

Ce rapprochement s’inscrit dans une logique d’incubation et de développement d’un écosystème durable autour de Fortnite.

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