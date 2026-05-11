À deux semaines de l’événement, le Crunch Creator affine encore son dispositif avec un stade quasiment plein, de nouveaux noms et une diffusion renforcée.

Le Crunch Creator continue de prendre de l’ampleur. À moins de deux semaines de l’événement imaginé par Diego Sarthou, alias Djayson Karavane, le rendez-vous rugby-entertainment prévu au Stade Atlantique Bordeaux Métropole affiche quasiment complet.

Vers un guichets fermés

Plus de 38.000 places ont déjà été vendues pour une capacité proche des 42.000 spectateurs, nous confie l’organisation de l’événement. Seules quelques places VIP restent encore disponibles en quantité très limitée. Une performance qui confirme l’engouement autour de ce format hybride mêlant rugby, créateurs de contenus et spectacle.

Sur le terrain aussi, le casting continue de se densifier. Après Sofiane Guitoune ou François Trinh-Duc, un troisième ancien international, Mathieu Bastareaud, rejoint à son tour la Team France en qualité de “légende” de l’événement. Ces derniers jours, une partie de l’effectif tricolore s’est également réunie à Capbreton pour un dernier stage de préparation organisé sur les terres de France Rugby, avec notamment la présence de Jérôme Daret, manager de l’équipe de France à 7.

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Le Crunch Creator veut aussi renforcer son expérience grand public autour du match. Le village animations installé sur le parvis ouvrira dès 17h avec différentes activations prévues avant le coup d’envoi programmé à 21h.

Match diffusé sur Twitch et l’appli Canal+

Côté diffusion, l’événement sera retransmis en direct sur la chaîne Twitch de Canal+, mais aussi sur l’application Canal+, en plus du stream de Diego Sarthou.

Enfin, le portefeuille partenaires continue lui aussi de s’étoffer. Andros a récemment rejoint l’aventure. L’annonce a été officialisée via une vidéo réunissant Djayson Karavane et Damian Penaud, ailier de l’UBB et du XV de France, ambassadeur de la marque.

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Un dispositif qui confirme l’ambition du Crunch Creator : dépasser le simple match d’exhibition pour devenir un véritable événement entertainment autour du rugby.

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