La NFL a officialisé, ce lundi 11 mai, l’arrivée d’American Express comme partenaire titre du NFL Paris Game 2026, programmé au Stade de France avec les New Orleans Saints.

La NFL continue de muscler son implantation en France. La ligue nord-américaine de football américain a annoncé l’arrivée d’American Express comme partenaire titre du NFL Paris Game 2026, premier match de saison régulière de son histoire organisé dans l’Hexagone.

Prévue au Stade de France, cette rencontre accueillera notamment les New Orleans Saints, même si l’identité de leur adversaire, ainsi que la date exacte du match, seront dévoilées ultérieurement lors de l’annonce du calendrier officiel de la saison NFL 2026.

Des préventes réservées aux clients

Ce partenariat s’inscrit dans la continuité de l’accord mondial signé en mars dernier entre la NFL et American Express, devenu partenaire officiel des paiements de la ligue. Au-delà du rendez-vous parisien, American Express sera également partenaire titre du NFL Shop sur l’ensemble des matchs internationaux organisés par la NFL.

L’objectif est clair : renforcer l’expérience des fans autour des rencontres NFL hors des États-Unis. American Express proposera notamment des préventes réservées à ses clients via les « Amex Presale Tickets », mais aussi plusieurs activations locales autour de l’événement parisien.

“S’associer à American Express en tant que partenaire titre du tout premier NFL Paris Game nous permettra d’offrir des expériences premium aux fans”, explique Brett Gosper, Head of NFL Europe & APAC.

Même ambition du côté d’American Express. “Nous sommes impatients de faire vivre aux fans toute l’énergie et l’enthousiasme du football américain”, souligne Caroline Gaye, directrice générale France d’American Express.

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