Média – Thomas Thouroude rejoint beIN SPORTS

Aujourd’hui, beIN SPORTS a annoncé l’arrivée de Thomas Thouroude sur ses antennes. Le présentateur participera notamment à l’animation de l’UEFA Euro 2020 et la Champions League à la rentrée prochaine.

“Nous sommes ravis d’accueillir Thomas Thouroude sur beIN SPORTS » commente Laurent De Camas, Managing Director de beIN SPORTS France, dans un communiqué. « Notre offre est claire : du sport premium de qualité en exclusivité, présenté par les meilleurs talents pour nos abonnés, le tout soutenu par un business plan rationnel et discipliné. Thomas compte parmi les meilleurs présentateurs, il est non seulement très expérimenté, mais aussi doué sur le digital, créatif et très apprécié. Nous sommes très heureux de l’avoir à bord. Il rejoint notre équipe exceptionnelle de présentateurs à l’aube d’un été sportif magique sur beIN SPORTS. »

En rejoignant beIN SPORTS, Thomas Thouroude remplacera notamment Alexandre Ruiz qui a quitté la chaîne il y a quelques semaines. « beIN SPORTS est un acteur majeur dans le paysage audiovisuel en France, sous l’impulsion de l’immense ambition du groupe mondial, et je ne pourrais pas être plus heureux de rejoindre la chaîne. Peu de diffuseurs dans le monde ont le privilège de diffuser l’UEFA EURO 2020, la Ligue des Champions, la Coupe du monde 2022, et toute une série de championnats de football européens au cours de la période à venir, et ce sera un privilège d’incarner ces compétitions pour beIN SPORTS. J’ai hâte de commencer ! » a ajouté l’intéressé.

https://twitter.com/ThomasThouroude/status/1397509963162038273

Très très (TRÈS) heureux de l’arrivée de @ThomasThouroude sur @beinsports_FR en ce 26 Mai forcément spécial !

Un Grantatakan qui va nous permettre de remporter la Ligue des Champions ! pic.twitter.com/6BPgq9iY9n — Thomas Ferro Villechaize (@TomVillechaize) May 26, 2021

Dans son communiqué, beIN SPORTS est revenu sur le parcours de Thomas Thouroude ces dernières années. « Thomas Thouroude est un présentateur extrêmement populaire et une figure respectée du sport en France, combinant des années d’expérience auprès de diffuseurs traditionnels à une maîtrise de l’engagement des fans par le biais de ses activités dans la création de contenus digitaux, qui attirent particulièrement les jeunes générations. Il a passé 16 ans de sa carrière au sein du Groupe Canal+, où il fut entre autres le présentateur phare de la Ligue des Champions et de « l’Équipe du Dimanche ». Il a ensuite présenté l’émission « Y’a pas péno ! » sur Europe 1 ainsi que l’émission « Tout le Sport » sur France 3, avant d’animer la saison passée le service en quasi-direct proposé par Free pour la Ligue 1″.

En parallèle, Thomas Thouroude travaille également avec FDJ et sa marque de paris sportifs ParionsSport pour animer des capsules vidéos sur les réseaux sociaux.

https://twitter.com/ParionsSport/status/1395698386913931268