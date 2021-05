Média – TF1, M6 et beIN SPORTS… Quels dispositifs pour l’UEFA Euro 2020 (horaires, émissions, journalistes et consultants)?

Ce soir, vers 20h20, TF1 et M6 lancent leur UEFA Euro 2020 avec la diffusion de l’annonce de la liste des joueurs de l’Equipe de France de Football retenus par Didier Deschamps pour la compétition.

Outre TF1 et M6 qui se partagent 23 matchs en clair, beIN SPORTS diffusera de son côté l’intégralité de la compétition.

La finale pour M6

Pour la deuxième fois de son histoire, M6 retransmettra la Finale de l’UEFA Euro le dimanche 11 juillet prochain. Déjà diffuseur de la finale de l’Euro 2016, M6 avait réuni ce soir-là 20,8 millions de téléspectateurs, établissant la quatrième meilleure audience de l’histoire de la télévision et le meilleur score de la dernière décennie pour un match de football.

Avant la finale, M6 diffusera 10 autres matchs dont l’entrée des Bleus dans la compétition face à l’Allemagne le mardi 15 juin, mais aussi deux huitièmes de finale, un quart de finale (celui de la France si elle se qualifie), ainsi qu’une demi-finale.

Du côté des journalistes et consultants, M6 va s’appuyer sur Marie Portolano (100% Euro avant-match et après-match + le Mag), Xavier Domergue et Robert Pirès (commentateurs) et Carine Galli (bord terrain).

Concernant l’expérience téléspectateur, outre un canal M6 4K, la chaîne diffusera ses onze rencontres de l’UEFA Euro 2020 en ultra-haute définition (UHD) aux abonnés éligibles des offres de télévision de Orange (numéro de canal 992) et Bouygues Télécom (numéro de canal 38).

En parallèle, « M6 Stadium » proposera le match comme si vous étiez au stade, sans commentaires. Sur « M6 commentaires bis », pas de carte de presse demandée mais une carte d’amoureux du foot nécessaire. Des amoureux de foot vous ferons vivre les matchs avec bonne humeur et chauvinisme assumé.

Sur le digital et depuis le 11 mai, la chaîne « 100% Foot » propose une programmation événementielle 24h/24 proposant notamment 50 matchs de légende qui ont marqué l’Euro depuis sa création en 1960. Sur 6Play, vous pourrez également suivre les rencontres très tôt avec un rendez-vous au stade « 1h avant ». Idéal pour suivre l’arrivée des joueurs, la reconnaissance de la pelouse, l’échauffement des équipes ou encore la composition des équipes.

Calendrier des matchs de l’UEFA Euro 2020 diffusés sur M6

Euro 2020 : 12 matchs sur TF1

Comme pour M6, l’Euro 2020 débute dès le mardi 18 mai avec la diffusion de l’annonce de la liste des Bleus sélectionnés par Didier Deschamps.

Concernant la diffusion des matchs, TF1 en proposera 12 au total avec :

– 6 matchs de poules :

• Vendredi 11 juin 2021 – Turquie vs. Italie à 21h

• Lundi 14 juin 2021 – Espagne vs. Suède à 21h

• Vendredi 18 juin 2021 – Angleterre vs. Ecosse à 21h

• Samedi 19 juin 2021 -Hongrie vs. France à 15h

• Lundi 21 juin 2021 – Finlande vs. Belgique ou Russie vs. Danemark à 21h

• Mercredi 23 juin 2021 – Portugal vs. France à 21h, un sommet décisif et la revanche de la finale de l’Euro 2016

– 3 huitièmes de finale dont celui des Bleus

– 2 quarts de finale

– et le premier choix de la demi-finale

L’intégralité des rencontres seront également à vivre sur MYTF1 en live et en replay. Tous les matchs seront disponibles en 4K pour les abonnés aux offres Orange et Bouygues Télécom.

Les commentateurs

Aux commentaires des matchs, TF1 s’appuie toujours sur Grégoire Margotton et Bixente Lizarazu. Frédéric Calenge sera le journaliste au plus près des Bleus, présent sur les matchs de l’équipe de France et au camp de base des hommes de Didier Deschamps. La seconde équipe de commentateurs sera composée de Sabrina Delannoye et Julien Brun.

Le Mag de l’Euro pour prolonger le plaisir

Après chaque match, Le Mag de l’Euro sera présenté par Denis Brogniart accompagné de Nathalie Iannetta, Youri Djorkaeff ou encore Ludovic Giuly.

Téléfoot le dimanche et sur le digital

Le dimanche, le magazine Téléfoot sera également au rendez-vous avec 5 numéros exceptionnels présentés par Frédéric Calenge. L’émission sera délocalisé au plus près des Bleus, en présence du sélectionneur et de joueurs de l’équipe de France. Le 13 juin, l’émission sera en direct de Clairefontaine à 2 jours de la rencontre France-Allemagne, puis le 20 Juin au camp de base des Bleus à Budapest.

« Téléfoot, la Quotidienne » sera le rendez-vous aux couleurs de l’Euro, 7 jours sur 7 animé par Thomas Mekhiche.

MYTF1 proposera en live l’ensemble des matches diffusés sur l’antenne du groupe en proposant notamment de revoir en temps réel les buts et les actions pendant le live. Sur mobile, MYTF1 passera en verticale avec des stories. Une newsletter quotidienne sera également distribuée, avec les images incontournables de la veille et l’actualité du jour. « Le rendez-vous sport en Bleu » incarné par Marine Marck sera diffusé en quasi quotidienne sur TF1, avec un angle 100% Bleus.

UEFA Euro 2020 – L’intégralité sur beIN SPORTS (51 matchs)

Lors de la présentation du dispositif de la chaîne il y a quelques jours, le directeur de l’antenne de beIN SPORTS Florent Houzot a rappelé que les fans de football pouvait poser leur télécommande pendant un mois. Du 11 juin au 11 juillet, beIN SPORTS diffusera en direct et en intégralité l’intégralité des 51 rencontres de la compétition dont 28 en exclusivité.

Le match d’ouverture ainsi que les 3 matchs des Bleus seront commentés sur site. À partir des matchs à élimination directe, et si les conditions sanitaires le permettent, les rencontres seront principalement commentées sur les lieux des matchs.

La chaîne premium beIN SPORTS 1 sera entièrement dédiée à la compétition, et les matchs sur beIN SPORTS MAX 4 seront diffusés en Pure Live pour vivre le retour du public dans les stades comme si vous y étiez.

Les journalistes et consultants

• À la présentation des émissions : Claire Arnoux, Vanessa Le Moigne, Florian Genton et Darren Tulett.

• Les consultants : Marcel Desailly, Luis Fernandez, Jean-Pierre Pain, Arsène Wenger, Sonny Anderson, Laura Georges et Louisa Necib

• Les Commentateurs : Christophe Josse / Daniel Bravo, Jean-Charles Sabattier / Patrick Guillou, Benjamin Da Silva / Omar Da Fonseca, Phillipe Genin / Grégory Paisley, David Benarousse / Patrice Ferri, Eric Barrère / Robert Malm.

Les émissions

Pour cet Euro 2020, il n’y aura pas de matinale en direct pour vous réveiller du bon pied. Pas d’émission type L’Expresso mais une rediffusion de l’après-match de la veille.

beIN BLEUS, chaque soir à 19h à partir du 26 mai, pour accompagner la préparation des joueurs de Didier Deschamps et se replonger dans les plus belles heures de l’équipe de France.

beIN LEGEND, à partir du 1er Juin, (re)découvrez l’histoire de l’EURO, ses matchs et ses sélections mythiques depuis l’édition 1960 avec 13 magazines « EURO OFFICIAL STORY ».

« ROAD TO EURO » avec la présentation des 24 équipes qualifiées dans 12 magazines dans lesquels seront également diffusées des interviews exclusives.

Salon VIP, le magazine du week-end dans lequel Claire Arnoux reçoit des invités de tous horizons reliés par le sport, sera à retrouver le samedi et le dimanche de 13h à 14h durant la compétition.

Salon VIP à domicile, dans lequel Claire Arnoux se déplacera chez des VIP supporters de l’équipe de France pour vivre au plus près les matchs des Bleus.

Club Euro, le rendez-vous d’avant-match, une heure avant chaque match de l’Euro de 14h à 15h, de 17h à 18h et de 20h à 21h.

Euro Show, un débrief de la journée, tous les soirs à partir de 23h

Sur le digital

La compétition sera également à vivre sur beinsports.com et les réseaux sociaux beIN SPORTS :

• Les pastilles vidéos beIN BLEUS

• L’intégralité des droits d’exploitation digitale de compétition (résumés des matchs, moments forts, interviews, …)

• Total Euro, les anecdotes de Darren TULETT sur Snapchat

• Des Social Lives sur les réseaux sociaux (TikTok LIVE pour le lancement de la compétition; avant match FRANCE/ALLEMAGNE sur Facebook, Twitter et Youtube, …)