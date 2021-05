« Pourquoi pas eux ? » Et si vous deveniez sponsor de Cléopatre Darleux ?

Nouvelle rubrique « Pourquoi pas eux » sur Sport Buzz Business, en partenariat avec l’agence Com’Over et son département Talents.

Depuis quelques mois, nous mettons l’accent sur des athlètes qui nous ont séduits par leurs parcours, leur histoire, sur et en dehors du terrain ; et qui représente, selon nous, un potentiel intéressant pour les marques !

Qui suis-je ?

Cléopatre Darleux, gardienne de l’Equipe de France de Handball depuis 2008 et de Brest Bretagne Handball depuis 2016.

Mes faits d’armes sportifs ?

Avec l’Equipe de France :

– Championne du monde en 2017

– Vice-championne du monde en 2011

– Vice-championne du monde en 2009

– Vice-championne d’Europe en 2020

En club :

– 3 fois championne de France

– 3 coupes de France

– 3 coupes de la ligue

– 1 fois championne du Danemark

– 2 coupes de Danemark

Les caractéristiques qui me sont propres ?

Je suis une personne positive et souriante. Le rapport à l’humain est primordial pour moi. Je suis une personne engagée dans les combats qui me tiennent à cœur et aussi une compétitrice dans l’âme.

Mes valeurs ?

L’honnêteté et la franchise sont primordiales pour moi, j’aime les relations saines. Ce sont des caractéristiques liées à mon éducation, à mon expérience de vie, mon environnement, à mes rencontres et propres à ma personnalité. J’ai besoin que les gens qui m’entourent autant dans ma sphère privée que professionnelle aient les mêmes bases. Ma famille est élément très important dans ma vie, je dirais même central.

« Au-delà du sport, je suis très engagée sur les questions écologiques liées au changement climatique, le recyclage et à la consommation de l’eau. »

Mes passions au-delà du hand ?

J’ai une vraie passion pour les sports d’eau comme le surf, le paddle et tout ce qui a trait aux bateaux. Au-delà du sport, je suis très engagée sur les questions écologiques liées au changement climatique, le recyclage et à la consommation de l’eau. C’est quelque chose qui me tient énormément à cœur, j’essaye d’ailleurs d’utiliser ma plateforme à bon escient afin de faire évoluer les choses à mon niveau.

J’aime aussi beaucoup cuisiner car j’adore recevoir. Pour moi le repas est un vrai moment d’échange et de partage.

Comment je vois mon après-carrière ?

Je n’ai encore rien de concret en tête pour le moment. Pourquoi ne pas vivre à l’étranger, sur une île de préférence (toujours près de l’eau) et changer de vie. J’aime aussi l’idée de faire le tour du monde en voilier. En tout cas ce qui est sûr c’est que je ferai une activité liée aux relations humaines.

Mes réseaux sociaux / ma communauté ?

Je trouve que les réseaux sociaux sont de formidables outils pour échanger avec sa communauté et partager son quotidien. J’ai commencé au Danemark quand j’étais un peu seule à montrer mon quotidien et les « inside » de ma vie. Je suis aussi consciente que mes réseaux sociaux sont une plateforme et je souhaite m’en servir pour véhiculer des messages qui me tiennent à cœur.. notamment sur la maternité dans le sport, un sujet encore tabou dont on parle peu, sur lequel je m’exprime dans la presse ou mes réseaux.

Je m’entoure d’une équipe de professionnels afin d’être conseillée et de trouver un équilibre, afin de garder mon jardin secret mais aussi de pouvoir échanger et communiquer de manière professionnelle et surtout authentique avec mes partenaires et ma communauté.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Cléopatre Darleux (@cleopatredarleux)

Ma vision du sponsoring pour les athlètes ?

Pour moi c’est avoir des partenaires et des marques qui nous ressemblent, avec qui je partage les mêmes valeurs. Ça ne m’intéresse pas d’avoir énormément de partenaires justes pour engranger des partenaires si on ne partage rien en commun. Il est important que le sponsor accompagne l’athlète tout au long du partenariat et que l’athlète en retour s’investisse réellement au sein de l’entreprise ou de la marque.

Le sponsoring permet aussi à certains sportifs d’avoir une aide car on sait que les carrières peuvent être courtes parfois.

Mes exemples / best practices en termes de sponsoring ?

Celui qui me vient en tête est Serena Williams. Elle a réussi à créer un empire, la marque Serena Williams. C’est bien plus qu’une sportive, elle prend position et utilise sa plateforme de manière positive pour délivrer ses messages et défendre des causes qui lui tiennent à cœur. Elle s’associe à des marques qui font sens avec elle et en plus on a un point commun, on est toutes les deux revenues au plus haut niveau après avoir eu un enfant !

Pourquoi moi ?

Pour le côté humain. Je crée facilement des relations de confiance sur la durée avec mes partenaires. Je suis très investie avec mes partenaires. Par exemple avec la Caisse d’Epargne Côte d’Azur j’ai vraiment une relation qui dépasse le cadre du sport. J’aime beaucoup le fait que je puisse réellement m’investir en faisant différentes actions. C’est un partenariat qui va dans les deux sens et qui nous apportent communément.

https://twitter.com/CleoDarleux/status/1393616468554682368

—–

Si vous êtes un annonceur, que vous souhaitez en savoir plus sur Cléopatre et discuter d’un éventuel partenariat, contactez Claire Dorel : claire.dorel@com-over.com

Si vous êtes un athlète, que vous souhaitez vous aussi candidater pour avoir votre profil mis en valeur dans cette rubrique, contactez-nous : elise.anstett@com-over.com