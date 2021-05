Roland-Garros – Alex Green, Directeur Europe des Sports de Prime Video, nous détaille la stratégie de communication d’Amazon

A partir de ce dimanche, Amazon Prime Video diffusera certains matchs de Roland-Garros en direct et en exclusivité. Un nouveau cap pour la plateforme en France dans le paysage des droits sportifs.

Pour en savoir plus sur la stratégie de communication d’Amazon autour de l’arrivée du Grand Chelem, nous avons posé quelques questions à Alex Green, Directeur Europe des Sports de Prime Video.

Des actions promotionnelles 360°

Pour sa première en tant que diffuseur officiel du Grand Chelem, Prime Video n’a pas lésiné sur les moyens. Outre le ticket payé à la FFT pour s’offrir une partie des droits du tournoi avec France Télévisions et la constitution d’une équipe de journalistes et consultants plutôt impressionnante, la plateforme video a lancé de nombreuses actions promotionnelles pour faire savoir qu’elle diffusait Roland-Garros.

Print, digital, TV, radio, évènementiel, relations presse… Vous avez peu de chance de passer à côté de la nouvelle.

Il y a quelques jours, Prime Video a notamment installé un court éphémère dans le jardin des Tuileries et invité quelques personnalités et influenceurs à faire quelques échanges (Jean Imbert, Camille Lacourt, Daniel Riolo, Géraldine Maillet, Alicia Aylies et Ladji Doucouré). De quoi travailler son image de marque auprès des habitués du lieu et d’obtenir une visibilité sur les réseaux sociaux des participants.

Un nouveau clip « Hello » avec Wawrinka, Bob Sinclar, McFly & Carlito et Lucas Pouille

« On a fait beaucoup de choses et vous allez voir encore des choses cette semaine » nous précise Alex Green, Directeur Europe des Sports de Prime Video. Une activation avec Stan Wawrinka et le célèbre DJ français Martin Solveig est notamment sur le point d’être dévoilé !

Ce mercredi, Prime Video lancera en effet une nouvelle version du clip musical « Hello » sorti en 2010 et tourné à l’époque sur le Chatrier avec Martin Solveig et Bob Sinclar.

Dans la nouvelle vidéo, Martin Solveig et Prime Video ont fait appel à Stan « The Man » Wawrinka (vainqueur de Roland-Garros en 2015 et forfait pour 2021), Lucas Pouille, Bob Sinclar, McFly & Carlito (en tant qu’arbitres) et Thibault le Rol, journaliste qui officiera sur Prime Video.

Le teaser

Tourné de nuit, le clip co-produit par Amazon Prime Video et Temps d’Avance devrait rapidement faire le tour du web mercredi et participer efficacement à la campagne promotionnelle de la plateforme autour de Roland-Garros. Fin 2019, Amazon avait également « mis le paquet » pour promouvoir l’arrivée de matchs de Premier League sur Prime Video.

Les détails du projet

Roland-Garros sur Prime Video, quelle offre ?

Dans quelques jours, pour le début du tableau principal de Roland-Garros, de nombreux fans de la petite balle jaune risquent de râler ! Dès cette édition 2021 et pour au moins 3 éditions, des matchs et notamment les grosses affiches des premiers tours, seront diffusées exclusivement en « payant » sur Prime Video.

Pour renouveler son offre et créer un « nouveau produit » capable de générer plus de droits TV et de ticketing (casse-toi vite COVID-19), Roland-Garros inaugure des nights sessions. La plateforme vidéo d’Amazon a ainsi fait l’acquisition des matchs nocturnes (21H) et de l’intégralité du court Simonne-Matthieu en exclusivité. Jusque là, France Télévisions et Eurosport se partageaient la diffusion des Internationaux de France. Eurosport avait une exclusivité en télévision jusqu’à 15H la première semaine du tournoi mais l’intégralité du tournoi était accessible en clair sur le digital et l’offre numérique de France TV Sport.

Dans le détail, Prime Video diffusera en exclusivité les dix sessions de soirée programmées du lundi 31 mai au mercredi 9 juin, l’intégralité des matchs sur le Simonne-Mathieu et la co-diffusion des 1/2 et finales.

En raison des mesures sanitaires, neuf des dix sessions de soirée seront jouées à huis clos et débuteront à 21 heures (le couvre-feu étant maintenu à 21 heures jusqu’au 8 juin). Mercredi 9 juin, le match de Night session de Roland-Garros pourra accueillir 5 000 spectateurs et débutera exceptionnellement à 20 heures. « Ce sera un évènement populaire, je ne donne pas de chiffres sur l’audience attendue, je suis évidemment triste que les affiches se déroulent sans public avec le couvre-feu à 21H… Ca nous fera peut-être quelques viewers en plus devant Amazon Prime (rires) » commente ironiquement le patron des sports de Prime Video Europe.

Désormais, le fan de tennis devra obligatoirement payer un abonnement pour suivre l’intégralité des matchs de Roland-Garros et notamment les affiches du jour qui seront programmées en grande majorité en soirée et donc sur Prime Video. « Nous avons des arbitrages à faire… On a plusieurs matchs phares chaque jour, il faudra se mettre d’accord, on écoutera les demandes des diffuseurs et on essaiera de faire la programmation la plus cohérente » précisait il y a quelques jours Guy Forget lors d’un point presse.

« Peu de pays ont leur Grand Chelem, la France en est un, c’est un évènement unique » – Alex Green

Pour Amazon, l’objectif est bien évidemment de recruter de nouveaux abonnés à son service de livraison et sa plateforme Video. L’offre de streaming est comprise dans l’offre Amazon Prime proposée au prix de 49 euros par an. La bonne nouvelle pour les fans, c’est qu’il est possible de tester l’offre gratuitement pour les 30 premiers jours.

« Le sport est un élément, une partie de notre offre Prime Video. Roland-Garros est un évènement important en France et pour les français. Peu de pays ont leur Grand Chelem, la France en est un, c’est un évènement unique. » nous précise Alex Green. « Prime continue de grossir en France et Roland Garros va nous aider dans notre conquête de nouveaux membres. «

Des bugs techniques à prévoir ?

Depuis plusieurs années, le streaming sportif (OTT) s’est développé grâce aux innovations technologiques. Un nouveau produit souvent marketé comme « répondant à l’évolution des modes de consommation ».

En France, vous pouvez ainsi consommer du sport en direct autrement que via la réception TV classique depuis la TNT, une box internet ou le satellite grâce aux applications OTT. En France, MyCanal, beIN CONNECT (beIN SPORTS), Eurosport Player ou encore RMC Sport proposent de s’abonner à des offres digitales depuis une tablette, son smartphone, son ordinateur ou sa télévision connectée. Des produits souvent critiqués à juste titre pour les problèmes récurrents rencontrés par les téléspectateurs, entre lags, bugs insupportables, impossibilité de se connecter et décalage trop important avec le véritable live.

Qu’en sera-t-il pour Prime Vidéo avec Roland-Garros ? « Ca va marcher, on diffuse notamment la Premier League en Angleterre, ça représente un haut volume de streaming, le plus large au Royaume-Uni… nous avons une expertise dans la diffusion. Je ne dirais jamais que nous sommes relax mais nous sommes confiants dans notre capacité à délivrer la retransmission en direct et en HD 1080p et HDR en fonction de la qualité du réseau et de l’équipement de chacun. » ajoute Alex Green. « Le streaming va devenir de plus en plus populaire, sur tous les devices. Il offre de la flexibilité, il y a de plus en plus d’offres, de choix et le sport proposera plus de possibilités dans le futur pour devenir encore plus accessible. »

« Je ne dirais jamais que nous sommes relax mais nous sommes confiants dans notre capacité à délivrer la retransmission en direct »

Un casting éditorial XXL

Pour accompagner et rythmer la diffusion de Roland-Garros sur son antenne, Amazon Prime Video a recruté une équipe de journalistes et consultant assez impressionnante composée de Sarah Pitkowski, Frédéric Verdier, Benoît Daniel, Antoine Benneteau, Thibaut le Rol, Clémentine Sarlat, Amélie Mauresmo, Fabrice Santoro, Paul-Henri Mathieu, Pauline Parmentier, Arnaud Clément, Marion Bartoli, Patrick Mouratoglou, Arnaud Di Pasquale, Séverine Beltrame, Sergi Bruguera, Virginie Sainsily, Sandra Tshiyombo, Alban Lepoivre, Olivier Jacquemin ou encore Paul de Saint-Sernin qui jouera le rôle de reporter-animateur avec son sens de l’ironie inimitable.

Tous les jours à partir de 10h45, les fans de tennis commenceront la journée avec Clémentine Sarlat. Elle animera l’émission d’ouverture depuis le studio Prime Zone situé dans les allées de Roland-Garros en contact direct avec le public, avec des consultants positionnés sur le plateau et sur le court : Marion Bartoli, Arnaud Clément, Fabrice Santoro, Patrick Mouratouglou, Sévérine Beltrame et Pauline Parmentier. Le studio accueillera également des émissions additionnelles entre les matchs, notamment une émission de synthèse depuis le studio Prime Zone à la fin de la journée.

A 20h15, la grande émission principale lancera la session de soirée depuis le studio au-dessus du Philippe-Chatrier, animée par Thibault Le Rol avec Amélie Mauresmo et Sergi Bruguera, rejoints par le reste de l’équipe de consultants de la journée et de nombreux invités prestigieux. Antoine Benneteau donnera les clés tactiques du match à venir grâce à sa palette tactile et Paul de Saint-Sernin apportera sa touche humoristique sur la journée écoulée, au travers de ses rencontres décalées avec les joueurs et un passage en revue du meilleur des réseaux sociaux. Après les matchs, une émission de synthèse de la session de soirée conclura la journée, avec les analyses d’après-match des talents du studio et de la cabine des commentateurs pour finir la journée en beauté.

Publicité TV Prime Video x Roland-Garros