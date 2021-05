Concours – On vous offre une boite du jeu de société « LIGUE EN OR »

Dimanche, le LOSC a remporté le titre de Champion de France en remportant la Ligue 1 Uber Eats. Pour combler le manque de Ligue 1 jusqu’à la reprise, nous vous offrons le jeu de société « LIGUE EN OR ».

Passionnés ou non de ballon rond, ce jeu fait l’unanimité et anime les soirées familiales ou entre amis. Deviendrait-il le prochain best-seller dans les magasins de jouets ? LIGUE EN OR est le seul jeu de plateau sur le football français avec les 20 clubs de la Ligue 1 Uber Eats, sous la forme d’un véritable tournoi.

On vous offre une boîte de jeu !

Pour tenter de remporter une boite du jeu de société, il vous suffit de retweeter le message ci-dessous et de suivre notre compte Twitter @sportbuzzbizz jusqu’au jeudi 27 mai 2021 à 14H. Le gagnant sera désigné le vendredi 28 mai.

LE JEU

Le plateau de jeu – 1ère mi-temps : être stratège et chanceux pour obtenir tes équipes préférées

Le plateau de match – 2ème mi-temps : défier ses amis sur le plateau de match pour atteindre la finale et devenir le champion de la Ligue en or.

Prix : 34,90€