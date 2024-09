Ministère des Sports – Replay de la cérémonie de passation des pouvoirs entre Amélie Oudéa-Castéra et Gil Avérous

Ce lundi, le Ministère des Sports, de la Jeunesse et de la Vie Associative a accueilli Gil Avérous au poste de Ministre.

A ce poste, le Maire de la ville de Châteauroux succède à Amélie Oudéa-Castéra, en poste depuis mai 2022 avec un Ministère impliqué dans la tenue des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.

Lors de la cérémonie de passation des pouvoirs, Amélie Oudéa-Castéra a pu revenir en détails sur ces deux dernières années de travail aux côtés de ses collaborateurs.

Un travail « basé sur une méthode sans doute inspirée de mon expérience de 15 ans en entreprise. Etablir précisément l’objectif à atteindre, clarifier les rôles et les responsabilités pour y parvenir, y compris en démêlant au passage ce qui était alors l’épouvantable plat de spaghettis de la gouvernance du sport français. »

. De son côté, Gil Avérous a notamment remercié Michel Barnier et Emmanuel Macron pour « la confiance accordée ». Ce dernier s’est engagé à poursuivre la dynamique avec « la même ferveur que toi ».

C’est pour moi un grand honneur de prendre aujourd’hui mes fonctions de ministre des Sports, de la Jeunesse et de la Vie associative. Je tiens à remercier @AOC1978 et @sarahelhairy pour leur engagement exemplaire et le travail accompli.

