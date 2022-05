Nomination : Amélie Oudéa-Castéra nouvelle ministre des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques

A la suite de l’annonce, ce jour, du nouveau gouvernement d’Emmanuel Macron pour le début de son second quinquennat, le Comité national olympique et sportif français (CNOSF) a tenu à féliciter Amélie Oudéa-Castéra, nommée ministre des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques.

Dans son communiqué, le CNOSF « lui souhaite une pleine réussite dans l’exercice de ses fonctions, à deux ans des Jeux de Paris 2024 et pour faire de la France une Nation plus sportive et en meilleure santé. »

« Le CNOSF remercie chaleureusement Monsieur Jean-Michel Blanquer et Madame Roxana Maracineanu pour le travail collaboratif et l’ensemble des actions menées depuis septembre 2018 au service du mouvement sportif français, des athlètes et de l’ensemble des acteurs du monde du sport. Nos remerciements vont aussi à l’ensemble des membres du dernier gouvernement, à commencer par l’ancien Premier ministre, Monsieur Jean Castex, pour leur engagement en faveur du sport dans toutes ses composantes. Nous formulons le voeu que le nouveau gouvernement, sous la conduite de la Première ministre, Madame Elisabeth Borne, que nous félicitons pour sa nomination, poursuive une action résolue et volontariste pour le sport français et travaille de concert avec les acteurs du mouvement sportif en tenant compte de leurs spécificités et de leur diversité. »

Le parcours d’Amélie Oudéa-Castéra

Depuis un peu plus d’un an, Amélie Oudéa-Castéra occupait le poste de Directrice Générale de la Fédération Française de Tennis.

Ancienne joueuse de tennis professionnelle, Amélie Oudéa-Castéra a notamment gagné l’Orange Bowl minimes. Son meilleur classement a été n°18 française et n°251 WTA. En 1996, elle met un terme à sa carrière pour choisir la voie des études (Sciences Po, ESSEC, maîtrise de droit, ENA), avant de démarrer sa carrière comme auditrice financière à la Cour des Comptes. En 2008, elle entre au sein du Groupe AXA où elle occupe les fonctions de directrice de la stratégie puis de directrice du marketing et du digital. Fin 2018, elle rejoint le Comité exécutif du Groupe Carrefour dont elle a dirigé pendant plus de deux ans la marque et les activités e-commerce, data, innovation et informatique. Amélie préside par ailleurs l’association Rénovons le sport français qu’elle a co-fondée en 2018.