Ligue 1 – La Ligue de Football Professionnel (LFP) fait l’acquisition de Mon Petit Gazon (MPG)

Ce midi, la Ligue de Football Professionnel (LFP) a annoncé l’arrivée de Mon Petit Gazon dans son écosystème digital.

Dans le détail, la LFP fait l’acquisition de la célèbre application de fantasy football qui revendique 3 millions de joueurs. Pour le moment, les détails financiers n’ont pas été communiqués.

« Cet accord stratégique s’inscrit dans une triple ambition : accompagner la digitalisation des audiences des compétitions de la LFP, offrir aux fans des contenus innovants, et collaborer avec les talents qui contribuent à faire rayonner le football français » explique le communiqué.

Pour célébrer cette annonce, la Ligue de Football Professionnel et MPG ont tourné une vidéo au siège de la ligue qui met en scène Vincent Labrune, Président de la LFP et le célèbre « Rotaldo ».

L’occasion d’avoir un aperçu des dossiers en cours dans le bureau de Vincent Labrune comme « procès Canal+ », « sécurité dans les stades », « appel d’offres », « salary cap », « sonorisation des arbitres » ou encore « NFTs ».

« C’est un nouveau chapitre qui s’ouvre. Ca fait 10 ans qu’on bidouille, on a 0 photos, maillots, logos… et là c’est la caverne d’Ali Baba devant nous, l’ours devant le peau de miel » explique Martin Jaglin, co-fondateur de MPG dans la vidéo ci-dessous.

MPG rejoint la LFP 🐐🇫🇷 Et non on ne se barre pas aux Bahamas

Vas y partage tes meilleures idées en com’ pic.twitter.com/utEDMXIHL3 — Mon Petit Gazon ⚽️ (@MonPetitGazon) October 12, 2022

Avec ce rapprochement, la LFP devrait donc pouvoir proposer un jeu de fantasy football aux couleurs de la Ligue 1 dans un future proche avec l’image des joueurs et des clubs. Pour rappel, la LFP et MPG avait travaillé ensemble en 2017. Quelques mois plus tôt, la ligue préparait une action en justice contre le jeu.

