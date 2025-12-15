Avec « The Rivals Box », Betclic et Le Bon Maillot transforment l’achat d’un maillot en pari émotionnel. Une activation maligne qui joue avec les rivalités et l’irrationnel des supporters.

Et si offrir un maillot de foot devenait un vrai acte de bravoure ? Avec The Rivals Box, Betclic et Le Bon Maillot signent une activation qui détourne les codes classiques du merchandising football pour en faire une expérience à suspense, fondée sur l’émotion et l’auto-dérision des supporters.

Proposée à 30 euros, cette box repose sur une mécanique volontairement frustrante : l’acheteur reçoit un maillot officiel, mais le hasard décide s’il s’agit de celui de son club… ou de celui de son rival historique. Un principe simple, mais redoutablement efficace, qui transforme l’achat en pari symbolique et le cadeau en moment de tension assumée.

Toutes les grandes rivalités de Ligue 1

L’opération s’appuie sur plusieurs rivalités majeures du football français, véritables piliers de la culture supporter : Paris-Marseille, Lyon-Saint-Étienne, Lille-Lens ou encore Rennes-Nantes. Des affiches chargées d’histoire qui donnent immédiatement du sens au concept. Ici, le produit n’est plus seulement textile, il devient un déclencheur d’émotions, capable de provoquer fous rires, cris de joie ou désespoir très second degré.

Cette activation s’inscrit dans la stratégie de marque de Betclic, qui cherche à élargir son territoire d’expression au-delà du pari sportif. En jouant avec le risque, la frustration et l’adrénaline, la marque transpose ses codes dans un objet physique, sans jamais parler de cotes ou de gains financiers.

Imaginée avec Buzzman

Pour amplifier le dispositif, une campagne vidéo imaginée avec Buzzman met en scène des supporters confrontés au verdict du tirage au sort. Les réactions, volontairement exagérées, rappellent à quel point l’attachement à un club dépasse toute logique rationnelle. Par exemple, Moussa Mansaly, alias Sam’s, a tenté le coup : pas de chance, le fan du PSG est tombé sur un maillot de l’ennemi juré.

Disponible en édition limitée depuis le 12 décembre via Le Bon Maillot, The Rivals Box illustre une tendance forte du marketing sportif : créer de la valeur par l’expérience plutôt que par le produit lui-même. Une activation clivante, ludique et parfaitement alignée avec une vérité simple du football : aimer son club, c’est aussi accepter de jouer avec ses nerfs.

