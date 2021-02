Mourad Boudjellal prend les commandes du club de football amateur du Hyères FC, Nicolas Anelka Directeur Sportif

Hier, le club de football amateur du Hyères FC a officialisé l’arrivée de Mourad Boudjellal et d’autres investisseurs à la tête de l’équipe fanion (N2). Aujourd’hui, le club a annoncé également l’arrivée de Nicolas Anelka au poste de Directeur Sportif.

« On va augmenter les moyens du club, mais il ne faut pas s’affoler. On ne va pas faire de miracles. Mon ambition est d’aider le monde amateur. Ça fait du bien des projets en ce moment », a déclaré à l’AFP l’ancien propriétaire du Rugby Club Toulonnais.

Sur son site officiel hébergé sur la plateforme Footeo, le club a précisé qu’une société anonyme à objet sportif (SASP) allait voir le jour.

« L’arrivée de Mourad Boudjellal change la donne » précise le club. « D’autant que l’intéressé tel Midas transforme en or tout ce qu’il touche. Des éditions soleils qu’il a érigé au rang de référence dans le microcosme littéraire de la BD au Rugby Club Toulonnais passé de la Pro D2 à une triple couronne européenne associée à un bouclier de Brennus. Du lourd d’autant qu’il est aussi un maître en termes de communication. Les projecteurs seront braqués sur les « Jaune et Bleu ». Une option qui permet aussi à l’association d’œuvrer avec davantage de moyens en utilisant désormais la totalité des subventions. Car à force de déshabiller Pierre pour habiller Paul le secteur des jeunes a souffert. Alors que la formation est l’ADN du club. En clair un vrai tournant au meilleur moment car cette saison particulière à cause de la covid-19 occasionne un gain de temps pour construire sereinement. A tous les niveaux… »

