Super Bowl 2021 : « Est-ce que ce sera le grand retour de Daft Punk sur scène ? Ce serait incroyable. »

Ce dimanche, la chaîne L’Equipe diffusera pour la première fois le Super Bowl sur ses antennes. Outre le grand intérêt sportif de cette finale, c’est bien évidemment le contexte particulier et le concert donné à la mi-temps qui attireront le grand public avide d’émotions fortes.

Depuis cette saison, L’Equipe diffuse des matchs de NFL sur son site internet et sur la chaîne de la TNT. Une programmation en clair qui vient s’ajouter à la couverture de beIN SPORTS.

« Le Super Bowl est un évènement majeur et cette année, l’affiche entre Tampa Bay et Kansas City est incroyable, nous sommes plutôt chanceux » nous précise Jérôme Saporito, directeur du pôle Télé de l’Equipe. « Il y a évidemment le duel entre Tom Brady et Patrick Mahomes. Si Tom Brady remporte le Super Bowl, son 7ème ce qui n’est jamais arrivé, il sera plus grand que Michael Jordan, Mohamed Ali ou encore Carl Lewis. En face, Mahomes, qui a remporté le Super Bowl il y a un an et qui veut s’inscrire comme le successeur. Sportivement, il y a tout ! »

« Est-ce que ce sera le grand retour de Daft Punk sur scène ? Ce serait incroyable. »

Outre l’aspect sportif, Jérôme Saporito pointe deux autres axes qui font que ce Super Bowl 2021 est un évènement télé à ne pas rater, à savoir le show et le contexte actuel, notamment politique.

Sponsorisé par Pepsi, le Halftime Show aura pour tête d’affiche The Weeknd. « C’est l’artiste le plus joué en radio en France en 2020 » ajoute le directeur du pôle télé. « Il y a toujours des surprises lors du show donné à la mi-temps, est-ce que ce sera le grand retour de Daft Punk sur scène ? Ce serait incroyable. Le nom d’Ariana Grande est également évoqué. On attend également le show le plus long de l’histoire avec 24 minutes mais rien n’a été confirmé par la NFL. On parle de 7 millions de dollars de budget pour ce concert. Après l’année que l’on vient de vivre, le show est très attendu, ils veulent en faire un grand évènement ! »

« Si vous allez jusqu’au concert programmé vers 1h30, je pense que vous ne le regretterez pas, ce sera un moment de télé. »

Avec un coup d’envoi à 0h30 en France, il faudra donc veiller tard pour suivre le Super Bowl. La chaîne L’Equipe prendra l’antenne dès 23h55. « La dimension politique est également très importante cette année » ajoute Jérôme Saporito. « En cette année de crise de la COVID-19, le changement de président, un pays fracturé qui a l’occasion de se réuni autour d’un évènement… Nous sommes face à quelque chose qui va dépasser le cadre du sport, un acte symbolique pour les américains. Il y aura du public, 22 500 personnes, dont des soignants… Ce Super Bowl doit marquer les esprits. On a tous besoin de respirer, voir de belles images… Si vous allez jusqu’au concert de la mi-temps, programmé vers 1h30, je pense que vous ne le regretterez pas, ce sera un moment de télé. »

NFL – Quelle audience pour la chaîne L’Equipe ?

A cette heure de diffusion, difficile d’attirer un large public pour les chaînes françaises. « L’année dernière, TF1 avait fait 400 000 téléspectateurs en moyenne, je serai ravi de faire les mêmes chiffres mais nous n’avons pas leur force de frappe, nous sommes plus petit. Pour notre chaîne, s’associer avec le plus grand show sport du monde est bénéfique, nos équipes sont comme des dingues ! » Pour rappel, le Super Bowl sera également diffusé sur beIN SPORTS.

300 000 téléspectateurs pour la finale de conférence diffusée à 21H

Diffuseur de matchs NFL depuis cette saison, L’Equipe a misé sur le combo digital+TV. « C’était notre stratégie dès le départ pour construire une audience. C’est un sport que tout le monde ne connait pas. La NFL est la plus grand ligue au monde mais en France, ça nécessite de la pédagogie » rappelle Jérôme Saporito. « Le site L’Equipe a diffusé un match par journée sur les 16 premieres de la saison régulière, et début janvier la chaîne TV a diffusé un match à partir de la J17 puis les playoffs. Nous avons également diffusé les 2 finales de conférences dimanche 24 janvier, on a fait une soirée américaine, c’était une premiere pour une chaine en clair en France. Le match diffusé à 21H a enregistré une audience moyenne de 300 000 téléspectateurs et le second, diffusé à 0h30 a fait autour de 150 000. Pour nous c’est un succès, nous partions de 0. Les téléspectateurs ont suivi 8h de direct, quand on diffuse le Super Bowl, on partage une part de l’Amérique.

A quoi s’attendre ce dimanche pour Super Bowl ?

« Nous aurons nos deux commentateurs Perter Anderson et Anthony Mahoungou et nous avons ajouté Grégory Ascher, présentateur sur notre chaîne et un des visages de RTL 2. Sa passion numéro 1 c’est la NFL, il fera une nuit blanche pour aller en radio après… Il allait de toute façon le regarder chez lui (rires). Grégory nous apporte la dimension grand public car c’est un des visages de la chaîne et le côté passionné. Nous aurons également des invités comme Djibril Cissé et Corentin Sellin, histoirien spécialiste des USA et dingue de NFL. »

Les fans de NFL auront-ils l’opportunité de voir encore plus de matchs sur la chaîne L’Equipe la saison prochaine ? « Notre contrat a été signé pour 3 saisons… Pour la saison prochaine, nous nous posons la question sur la possible diffusion de plus de matchs, c’est déjà une forme de réussite mais il y a encore tellement d’inconnus… » conclu Jérôme Saporito.

En attendant dimanche, nous vous invitons à découvrir les premières publicités qui seront diffusées aux USA pendant le Super Bowl. Un autre évènement dans l’évènement.