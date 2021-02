Le détail du palmarès des Trophées Sporsora 2021 du Marketing Sportif (6 prix)

Face à la situation sanitaire et économique actuelle, Sporsora a décidé de regrouper ses Trophées du Marketing Sportif dans une seule et même catégorie afin de valoriser des projets engagés, innovants et responsables.

Le Jury présidé pour cette édition par Tony Parker a décerné 6 prix dont un coup de cœur lors de la cérémonie diffusée sur le digital, crise sanitaire oblige.

ADVENS, leader français de la cybersécurité, s’est engagé en faveur de l’inclusion sociale en offrant la visibilité et le naming de son voilier skippé par Thomas Ruyant et participant au Vendée Globe, à LinkedOut : un réseau professionnel pour les personnes en précarité à la recherche d’un emploi.

• HURRICANE GROUP, organisateur de l’E-FISE, une édition 100% digitale du FISE réunissant compétition vidéos et webstival immersif ayant permis de maintenir l’un des plus grands événements de sport outdoor international regroupant chaque année depuis 24 ans à Montpellier les athlètes et les fans.

• FIGHT FOR DIGNITY, association qui lutte par et pour le sport contre les violences sexistes et sexuelles en proposant notamment des cours de karaté adapté aux femmes victimes de violences. Elle met également à disposition des fédérations, clubs et des ligues des ressources pour reconnaitre les problématiques et orienter au mieux les victimes ou témoins en fonction des situations.

• WINWIN AFRIQUE, start-up ayant créé le programme Agora. Un programme de construction d’infrastructures sportives de proximité au service de l’éducation, de la santé et de l’emploi des jeunes en Afrique impliquant notamment les membres de la Team France Export.

• KENEO agence de conseil & de création d’expériences de marque a développé, avec Timothée Adolphe, chef de projet chez Keneo et champion du monde du 400 m en catégorie T11 (déficience visuelle), une formation de sensibilisation à l’écoute pour 150 collaborateurs du groupe. Ce projet intitulé « On ne voit bien qu’avec ses oreilles » est le coup de cœur du jury.

• SKATEISTAN, association œuvrant à la réalisation des objectifs de développement durable des Nations Unies, notamment l’objectif 3 (bonne santé et bien-être), l’objectif 4 (éducation de qualité) et l’objectif 5 (égalité des sexes) en s’appuyant sur la pratique du skateboard. Plus de 2 500 enfants en Afghanistan, au Cambodge et en Afrique du Sud sont concernés par ce programme qui reçoit le Trophée Impact International avec GSW.

Au total Sporsora a reçu 60 candidatures.