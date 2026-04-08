Mouvement mondial d’Unisport : l’acquisition d’Arocam par Unisport ouvre la voie au leadership mondial dans le football

Unisport Group acquiert le leader américain de la distribution spécialisée dans le football, Arocam, Inc., et crée le premier écosystème mondial omnicanal dédié au football

Unisport Group, plateforme mondiale de commerce en ligne et de contenus dédiée au football, annonce aujourd’hui l’acquisition d’Arocam, Inc., principal distributeur spécialisé football aux États-Unis. Cette opération marque une étape clé dans l’expansion mondiale d’Unisport, avec une entrée stratégique sur le marché américain, l’un des marchés les plus dynamiques pour le football à l’approche de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™.

Cette transaction s’inscrit dans une stratégie plus large de développement international, tant en Amérique du Nord que sur les principaux marchés européens, dont la France, où Unisport renforce son modèle omnicanal en combinant e-commerce et présence physique.

Cette acquisition crée le premier véritable écosystème mondial omnicanal consacré au football, réunissant au sein d’une même plateforme l’engagement des communautés, la création de contenu, le commerce en ligne, les partenariats avec les clubs, les solutions technologiques, la distribution spécialisée et les collaborations avec les marques.

À l’issue de la transaction, Arocam LLC et son enseigne principale WeGotSoccer opéreront sous le nom UnisportSoccer.com, tout en conservant leur présence locale et leurs partenariats, et en bénéficiant de la puissance de la marque Unisport ainsi que de ses capacités numériques et technologiques.

Unisport Group est soutenu par le fonds d’investissement Innova Capital.

Une expansion stratégique portée par la croissance mondiale du football

À l’approche de la Coupe du Monde, le football connaît une croissance soutenue à l’échelle mondiale, en particulier aux États-Unis. Les forces combinées d’Unisport et d’Arocam placent le groupe dans une position idéale pour répondre à la demande croissante des joueurs, des supporters et des clubs.

Unisport prévoit de déployer sur le marché nord-américain sa plateforme e-commerce avancée, de développer ses contenus vidéo et d’accélérer l’expansion de son réseau de magasins premium. En parallèle, le groupe poursuit son développement en Europe, notamment en France, où il renforce sa présence locale.

Dans ce cadre, Unisport renforce sa présence en France à la fois via un magasin physique à Paris, au 4 Rue Berger (75001), et sa plateforme e-commerce locale Unisportstore.fr, illustrant son approche omnicanale et sa volonté de se rapprocher des communautés de joueurs et de fans.

Le chiffre d’affaires combiné pour 2026 devrait atteindre environ 350 millions d’euros (400 millions de dollars), soutenu par une croissance annuelle à deux chiffres et une équipe d’environ 650 collaborateurs dans le monde.

Une combinaison entre commerce, culture et communauté

Fondé en Europe, Unisport s’est développé à l’intersection de la communauté football,de la création de contenu et du commerce :

plus de 12 millions d’abonnés sur les réseaux sociaux

environ 1,5 milliard de vues sur YouTube

2,3 millions de membres dans son programme de fidélité

plus de 000 joueurs et leur famille via les partenariats clubs

26 magasins premium dans le monde, dont 6 aux États-Unis

Arocam apporte une forte présence aux États-Unis, une expertise reconnue dans la distribution spécialisée et un ancrage solide dans l’écosystème local. L’entreprise développe également la plateforme TUDNFanshop en partenariat avec Univision et collabore avec la Fédération mexicaine de football (FMF) aux États-Unis.

Déclarations des dirigeants

Michael Burk, CEO d’Unisport Group :

« Unisport a connu un grand succès en se rapprochant de la communauté football nord-américaine grâce aux réseaux sociaux et est devenu le principal producteur de contenus vidéo pour les fans américains. À partir d’aujourd’hui, Arocam et son enseigne principale WeGotSoccer opéreront sous le nom Unisport Soccer. L’entreprise poursuivra le développement de ses activités de distribution et d’équipement des

équipes tout en bénéficiant de la notoriété numérique d’Unisport, de son envergure internationale, de sa présence sur les réseaux sociaux, de son expertise en commerce en ligne et de ses partenariats avec les principales marques et créateurs du football. »

Michael O’Connor, CEO d’Arocam, Inc. :

« Cet investissement va accélérer notre expansion sur plusieurs marchés américains encore insuffisamment desservis et rapprocher la marque Unisport Soccer des consommateurs. C’est une période particulièrement enthousiasmante alors que nous nous appuyons sur la puissance mondiale de la marque Unisport pour créer de nouvelles opportunités autour de l’innovation produit, des lancements exclusifs, des collaborations éditoriales et des activations auprès des communautés, autant d’initiatives destinées à renforcer l’engagement des fans envers notre sport. »

Łukasz Cyran, Partner chez Innova Capital :

« Nous avons été très impressionnés par ce qu’Arocam et ses équipes ont accompli et sommes ravis de l’accueillir dans le portefeuille d’Innova et au sein d’Unisport Group. Cette transaction illustre parfaitement la manière dont Innova crée de la valeur grâce à l’excellence opérationnelle, à l’expansion internationale et à une stratégie disciplinée de croissance par acquisitions. Nous sommes fiers de soutenir l’équipe commune dans son ambition de construire le premier écosystème mondial du football. »

Construire un leader mondial du football

Grâce à des marchés complémentaires, des canaux de distribution alignés et des expertises partagées, le groupe combiné est idéalement positionné pour poursuivre son expansion internationale.

L’ambition est claire : construire un écosystème global au service des joueurs, des clubs et des supporters, et renforcer la position d’Unisport comme spécialiste mondial du football, à l’intersection du commerce, des médias et de la technologie.

À propos d’Unisport Group

Unisport Group est une plateforme mondiale spécialisée dans le football, combinant e-commerce, contenus, technologie et engagement des communautés.

À propos d’Arocam, Inc.

Fondée en 1994, Arocam, Inc. est un acteur majeur de la distribution spécialisée football aux États-Unis, opérant notamment via WeGotSoccer et plusieurs plateformes digitales.

À propos d’Innova Capital

Innova Capital est un fonds d’investissement de premier plan en Europe, spécialisé dans le développement et l’expansion internationale des entreprises.

Contact presse

Victor Saulnier v.saulnier@unisport.group 0187651040

Illustrations : https://fromsmash.com/PR-USA