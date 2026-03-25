Le sponsoring sportif atteint 1,78 milliard d’euros en 2025 (+6 %), un record. Un marché dominé par le football, très concentré et porté par les équipes.

Le marché du sponsoring sportif en France poursuit sa croissance et atteint un niveau inédit. Selon le panorama 2025 des partenariats sportifs publié par Sporsora et Nielsen Sports, les investissements s’élèvent à 1,78 milliard d’euros en 2025, en hausse de +6 % sur un an, un record historique.

L’étude, fondée sur l’analyse de plus de 4.000 contrats couvrant 700 ayants droit et 39 fédérations, confirme la forte structuration du marché. Une concentration marquée persiste : 8 % des contrats représentent près de 80 % de la valeur totale.

Le foot (évidemment) au sommet

Le football domine largement les investissements avec 40 % du marché, devant les sports automobiles (17 %) et le rugby (9,9 %). Les équipes constituent le principal levier pour les marques, concentrant 65 % des revenus de sponsoring.

Sur le plan économique, les partenariats sportifs s’imposent comme un canal majeur de communication, derrière le digital et la télévision, avec 1,78 milliard d’euros investis, devant la presse (1,6 Md€).

Acteurs français à dimension internationales

Le marché reste également porté par les acteurs nationaux : 47 % des investissements proviennent d’entreprises françaises, issues d’un tissu de plus de 1.500 sociétés. Les secteurs les plus actifs sont l’automobile (10 %), les services financiers (8 %) et les compagnies aériennes (5,3 %).

Les ayants droit les plus puissants concentrent une part (très) importante des investissements. Le Paris Saint-Germain domine largement le marché, devant des acteurs comme l’Olympique de Marseille et l’Olympique Lyonnais. Dans les autres disciplines, la Formule 1 et le Tour de France figurent parmi les propriétés les plus valorisées. Cette concentration illustre le poids des grandes marques sportives capables d’offrir une visibilité internationale et des activations à forte audience.

Enfin, de nouveaux relais de croissance émergent, notamment le sport féminin, qui représente encore 6 % du marché, mais bénéficie d’une progression rapide en visibilité et en audience.

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