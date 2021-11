Naming : Le Staples Center de Los Angeles va devenir la « Crypto.com Arena »

Le Staples Center de Los Angeles va changer de nom. Déjà très impliqué dans le sponsoring sportif, la marketplace de cryptomonnaies Crypto.com a signé un contrat de Naming de 20 ans avec AEG.

Dans le détail, la salle sera rebaptisée « Crypto.com Arena » à partir du 25 décembre à l’occasion du Christmas Day et le match entre les Los Angeles Lakers et les Brooklyn Nets. La signalétique extérieure de ce nouveau naming détenu par Crypto.com sera installée en juin 2022 précise le communiqué.

Selon les médias américains dont le Los Angeles Times, le montant de ce contrat de Naming de 20 ans est évalué à plus de 700 millions de dollars, soit une moyenne de 35 millions de dollars par an. Comme le précise le LA Times, Staples avait resigné un accord « à vie » en 2009 pour les droits de Naming mais AEG les a racheté pour une somme non divulguée en 2019.

« Connue comme la capitale mondiale de la création, la ville de Los Angeles et sa population ont toujours été des pionniers, repoussant les limites et innovant en tant que leaders de la culture et du divertissement », précise le cofondateur de Crypto.com. Kris Marszalek. « Nous sommes très enthousiastes à l’idée de nous associer à AEG et d’investir dans cette ville sur le long terme »

Pour Crypto.com, ce nouvel investissement fait suite au contrat de sponsoring maillot signé avec les Clippers il y a quelques mois. Une franchise NBA qui déménagera dans sa nouvelle salle « Intuit Dome » en 2024.

La marketplace est également partenaire de l’UFC, la F1, le Paris Saint-Germain, les Canadiens de Montréal, Fnatic (eSport) ou encore de la Série A.

Il y a quelques mois, c’est la franchise du Heat de Miami qui signait un nouveau contrat de naming avec une autre plateforme de cryptomonnaies, FTX, pour sa salle désormais appelée « FTX Arena ».