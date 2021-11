beIN SPORTS diffuse les Championnats du Monde de Padel organisés au Qatar (15-20 novembre 2021)

Cette semaine, beIN SPORTS diffusera les Championnats du Monde de Padel organisés à Doha au Qatar par la FIP (Fédération Internationale de Padel).

Du lundi 15 au samedi 20 novembre 2021, beIN SPORTS diffusera l’intégralité de la compétition dames et messieurs sur le court central, avec le premier tour, les quarts de finale, les demies ainsi que la finale. Pour ces championnats du Monde, Ooredoo est le partenaire-titre.

« Au commentaire du carré final des Mondiaux de Padel, les abonnés retrouveront Charlotte Gabas, journaliste beIN SPORTS, et Jean-Thomas Peyrou, consultant membre de l’équipe de France de Padel, les 19 et 20 novembre sur beIN SPORTS. » précise le communiqué de la chaîne.

Après l’officialisation du contrat signé entre Canal+ et le World Padel Tour, le padel continue d’attirer les diffuseurs dans l’hexagone. Cette semaine, les passionnés de padel pourront suivre les équipes de France représentées notamment par Alix Collombon et Léa Godallier du côté des femmes, et Bastien Blanqué, Thomas Leygue, Benjamin Tison et Johan Bergeron du côté des hommes.

Ajoutons que beIN SPORTS a également fait l’acquisition des droits de diffusion exclusifs du Qatar Ooredoo World Padel Championship pour 37 territoires et devient partenaire commercial mondial du championnat.

TV – Programmation des Championnats du Monde de Padel sur beIN SPORTS

Premier Tour

Du lundi 15 au mercredi 17/11 à 12h sur beIN SPORTS MAX 4

Quarts de finale

Jeudi 18/11 à 12h sur beIN SPORTS MAX 4

Demi-finales

Vendredi 19/11 à 12h sur beIN SPORTS MAX 4

Finales

Samedi 20/11 à 12h sur beIN SPORTS MAX 9 – rediffusion le 20/11 à 23h et le 21/11 à 19h sur beIN SPORTS 3

Des matchs qui sont également diffusés en direct sur la chaîne YouTube de la Fédération Internationale de Padel.

Nasser Al-Khelaifi, président de la Fédération de tennis, squash et badminton au Qatar, a notamment participé au dîner de gala organisé avec les délégations présentes à Doha.