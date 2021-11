Panini prolonge son partenariat avec la Premier League

Aujourd’hui, la Premier League et Panini ont officialisé la prolongation pluriannuel de leur partenariat débuté en 2019.

Dans le cadre de cet accord, Panini continuera de proposer sous licence des stickers et des cartes du championnat anglais et des équipes et joueurs. « Nous sommes fiers d’avoir obtenu la licence la plus prestigieuse du Royaume-Uni et nous apprécions la perspective de continuer à développer le marché dans les années à venir. » précise Mike Riddell, directeur général de Panini UK, dans un communiqué.