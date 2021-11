Tennis – Stan Wawrinka se lance dans les NFTs avec « The Ballman Project »

« La folie NFT » continue d’aiguiser l’appétit des acteurs du sport professionnel. Dernier exemple en date avec Stan Wawrinka qui lance sa collection « Stan The Ballman ».

Dans le détail, 5 555 balles « NFT » du joueur de tennis seront disponibles dans les jours à venir sur la marketplace spécialisée Opensea. Les balles seront en vente en Ethereum.

Plus qu’une simple collection digitale, « The Ballman Project » propose une expérience plus poussée aux fans du joueur et autres adeptes des cryptos avec la tenue d’un tournoi qui récompensera les meilleurs collectionneurs à hauteur de 240 ETH, soit environ 1 million de dollars, sur plusieurs mois.

« Stan, qui est un ami, souhaitait lancer des NFTs, on a réfléchi et on a sorti un projet qui nous plait véritablement » nous précise Prosper Masquelier, entrepreneur et Président notamment de BravoLoto. « Une grosse partie des revenus collectés avec les NFTs sera redistribuée aux acheteurs, les plus gros collectionneurs repartiront avec des gains chaque mois. 80% des royalties générées par les échanges de balles iront aux collectionneurs. Tous les mois, un classement des possesseurs des balles sera édité et récompensera les meilleurs d’entre eux ».

Outre les NFTS, d’autres cadeaux signé par Stan Wawrinka viendront également récompensés les acheteurs.

Récemment, d’autres acteurs du tennis ont également lancé des produits NFTs. On pense à l’US Open ou encore à Wimbledon avec Andy Murray.