Naming – La future salle des Los Angeles Clippers (NBA) s’appellera « Intuit Dome »

Aujourd’hui, les Los Angeles Clippers ont officialisé la signature d’un contrat de Naming avec Intuit pour sa future salle qui ouvrira pour la saison 2024-2025.

Dans le cadre cet accord signé pour 23 ans, la future Arena de la franchise NBA sera baptisée « Intuit Dome ». Selon CNBC, le montant du contrat sur la durée est évalué à plus de 500 millions de dollars.

« Lorsque nous avons commencé à rechercher un partenaire pour notre nouveau dôme, nous en avons cherché un qui partage notre passion pour la technologie, l’innovation et notre engagement envers les clients, les fans et la communauté », précise Steve Ballmer, propriétaire des Clippers. « Intuit convient parfaitement et nous sommes ravis d’appeler notre future maison le Intuit Dome. »

« L’Intuit Dome reflétera l’accent mis par Intuit sur l’innovation pour fournir les meilleurs produits et services de leur catégorie, notamment TurboTax, QuickBooks, Mint et Credit Karma pour aider nos clients à atteindre leurs objectifs financiers » ajoute Sasan Goodarzi, CEO d’Intuit.

La future salle qui sera construite dans la ville d’Inglewood sera d’une capacité de 18 000 spectateurs. La franchise des Clippers estime pour le moment les retombées économiques locales à 260 millions de dollars par année.

Une cérémonie de présentation du partenariat est organisée aujourd’hui et visible ci-dessous.