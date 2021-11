Tissot prolonge son contrat de partenariat avec le MotoGP

Au lendemain du clap de fin de la saison 2021 de MotoGP marquée par le titre du français Fabio Quartararo et le retrait de Valentino Rossi, Tissot officialise la reconduction de son contrat de partenariat avec le championnat du monde.

Chronométreur Officiel du MotoGP depuis 2001, l’horloger Tissot prolonge son partenariat de longue date et célèbre le 20ème anniversaire. Un nouveau contrat pluriannuel signé avec Dorna Sports (organisateur et titulaire des droits commerciaux du MotoGP depuis 1991) qui prévoit notamment une extension de la présence commerciale de Tissot au sein de l’univers du MotoGP. Sponsor-titre de plusieurs Grand Prix ces deux dernières saisons, Tissot aura son nom associé à un Grand Prix par saison dans le cadre de ce nouveau contrat.

Parmi les principales activations de la marque, on peut citer la création de montres co-brandées MotoGP ou encore la remise d’une montre exclusive à chaque pilote signant la pole. Le prix Pole of Poles récompense également récompense le pilote ayant inscrit le plus grand nombre de pole positions.

« L’univers technologique de la moto reflète à la perfection l’essence de Tissot » précise Sylvain Dolla, président de Tissot, dans un communiqué. « Nous sommes unis par une même passion du produit, du développement continu et une volonté partagée de repousser sans cesse les limites. Il s’agit aussi d’une source d’inspiration inépuisable, qui donne naissance à des montres uniques dont les détails évoquent ceux des motos, comme en témoigne la collection Tissot T-Race MotoGP. Nous sommes ravis de poursuivre notre collaboration avec Dorna et de continuer à oeuvrer ensemble à l’avancée du chronométrage et de nos produits, pour les athlètes comme pour les fans. »

Pour le territoire français, Tissot peut se réjouir des bonnes audiences du MotoGP sur les antennes de Canal+. Pour la saison 2021, Canal+ enregistre une audience moyenne de 836 000 téléspectateurs.

Outre le MotoGP, Tissot est également partenaire de la NBA, de la FIBA, du Tour de France, du Giro ou encore de la Vuelta.