American Express signe son retour dans une publicité TV en France avec le PSG

Partenaire du Paris Saint-Germain depuis 2015, American Express lance une nouvelle campagne de communication qui met en scène certains joueurs du club.

Depuis 14 ans, American Express a fait l’impasse sur la publicité en télévision pour vanter les mérites de ses services. A partir du 2 novembre, la société de paiement est de retour sur vos écrans avec un spot de 30 secondes. Une prise de parole centrée sur l’excellence de service et qui souligne l’importance de la diversité et de l’inclusion.

Dans la vidéo ci-dessous conçu et réalisé par Comellink Marketing Services et Dix Huit, American Express met en avant des joueurs mais également des joueuses du Paris Saint-Germain.

Au casting de la dernière campagne publicitaire « American Express X PSG », on retrouve Colin Dagba, Christiane Endler, Bandiougou Fadiga, Formiga, Presnel Kimpembe, Alessandro Florenzi, Grace Geyoro, Idrissa Gueye, Jordyn Huitema, Thilo Kehrer, Layvin Kurzawa, Ashley Lawrence, Luana, Marquinhos, Keylor Navas, Irène Paredes, Kays Ruiz-Atil, Bénédicte Simon et Marco Verratti.

Concernant le plan média, American Express sera visible sur les grandes chaînes nationales (TF1, France 2, France 3, M6, …), sur la TNT (C8, BFM TV, …), sur les chaînes sportives (RMC Sport, beIN SPORTS, la chaîne l’Equipe, Téléfoot, …) ainsi que sur le digital.

« En cette période de crise et face aux incertitudes qu’ils traversent, nous avons à coeur de rappeler à l’ensemble de nos clients que nous sommes là pour eux, en toutes circonstances » précise Caroline Gaye, Directrice Générale d’American Express France, dans un communiqué. « Nous sommes particulièrement fiers que ce soit notre partenaire, le Paris Saint-Germain, qui porte notre voix haut et fort. À nos côtés depuis maintenant cinq années, c’est un Club avec lequel nous partageons de nombreuses valeurs communes, à l’instar de l’inclusion et de la diversité que nous envisageons comme des facteurs de progrès et de réussite. A l’image de la parité et de la diversité des profils représentés dans la campagne, American Express s’attache à déployer un cadre de travail bienveillant et inclusif, gage de l’excellence de service que nous garantissons à nos clients ».

En parallèle à ce spot publicitaire diffusé en TV, American Express a également tourné quelques pastilles vidéos « Boîte à Questions PSG X AMEX ». L’occasion d’en apprendre plus sur les goûts et les habitudes des joueurs et joueuses du club parisien.