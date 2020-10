L’Olympique de Marseille enrichit sa programmation sur sa chaîne Twitch

Ce matin, l’Olympique de Marseille a annoncé le renforcement de sa collaboration avec Twitch. Les deux entités s’associent dans le cadre d’un accord de distribution de contenus.

Après avoir diffusé des matchs amicaux de l’OM cet été, la chaîne Twitch du club va enrichir sa programmation. Au programme, des conférences de presse de l’équipe première, des débat, la diffusion de matchs de l’OM (jeunes et D2 féminine) ou encore des live match commenté depuis la Twitch Room.

« L’objectif est d’offrir à notre communauté de supporters engagés, en France et dans le monde entier, un nouvel outil pour exprimer leur ferveur et leur passion pour l’OM. C’est aussi la concrétisation des efforts de structuration entrepris par le club depuis plusieurs saisons en termes de production et de diffusion de contenus de qualité », précise Hugues Ouvrard, Directeur Général délégué Business à l’Olympique de Marseille, dans un communiqué.