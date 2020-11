Football – Quels sont les jeunes joueurs (années 2000) les plus chers sur le marché des transferts ? (CIES – novembre 2020)

Dans sa lettre hebdomadaire, l’Observatoire du football publie le classement des « jeunes » joueurs les plus valorisés sur le marché des transferts des 5 grands championnats.

Sur le marché des jeunes joueurs, comprenez ceux qui sont nés dans les années 2000, le joueur le plus valorisé sur le marché des transferts n’est autre qu’Alphonso Davies, le défenseur canadien du Bayern Münich. Le joueur âgé de 20 ans possède une valeur sur le marché des transferts estimée à 180,4 millions d’euros. Jandon Sancho (125,6M€), l’attaquant anglais du Borussia Dortmund et Ansu Fati (122,7M€), attaquant espagnol du FC Barcelone viennent compléter le podium.

Qui sont les jeunes français les plus chers ?

On observera que le premier joueur français de ce classement se situe en 11ème position. Il s’agit du milieu de terrain Eduardo Camavinga. Le joueur du Stade Rennais vaudrait selon l’Observatoire quelques 61,5 millions d’euros. En cas de vente, le club breton réaliserait évidemment la plus grosse vente de son histoire. D’autres français sont présents plus loin dans le classement dans ce classement, à l’instar de Benoît Badiashile, le défenseur de l’AS Monaco est estimé à 40,2M€ ainsi que Wesley Fofana, le joueur de Leicester dont la valeur de 33.2M€.

Ajoutons que les deux joueurs les plus jeunes du classement sont Jude Bellingham et Florian Wirtz. Tous les deux sont nés en 2003. Le premier évolue au Borussia Dortmund et sa valeur est estimé à 44,5M€ ! Le joueur du Bayer Leverkusen est quant à lui valorisé à 16M€.