Le Paris FC, bientôt la propriété de la famille Arnault (LVMH) et de Red Bull ? 

Selon le journal L’EquipeL’Equipe, la famille Arnault s’est associée avec le groupe Red Bull et est en passe de racheter le club parisien de Ligue 2, le Paris FC.

Et si on avait enfin un autre club de premier plan à Paris ? Le Paris FC serait en effet en train de conclure sa vente à la famille Arnault, dont la fortune est estimé à 200 milliards d’euros, ainsi qu’au groupe Red Bull, les deux parties s’étant rapproché en Formule 1.

Après plusieurs mois de négociations, Pierre Ferracci, le président et actionnaire majoritaire du PFC, ne voulait pas vendre à un fonds d’investissement, mais bien un entrepreneur français ou européen respectueux des fondamentaux du club à savoir la formation, la section féminine ou encore la RSE. Il semblerait l’avoir trouvé. Lui, qui gardera 30 % du capital environ jusqu’en 2027, verra la famille Arnault devenir actionnaire majoritaire du club, à hauteur de 55-56 %, avant de racheter la totalité parts de Ferracci dans trois ans, et Red Bull prendre près de 15 % des parts du club.

Ce sont deux des fils de Bernard, Antoine Arnault, directeur général de Christian Dior SE et patron de toute la communication du groupe, et Frédéric Arnault, directeur général délégué de la société holding Agache, qui auraient mené ces négociations depuis le 22 avril dernier avant une accélération en juillet. Un peu plus tôt dans la journée, un tweet de la Source Parisienne a lancé l’info.

Enfin deux clubs compétitifs à Paris ?

Le rapprochement de la famille Arnault, à travers LVMH, vers le monde du sport s’est enclenché il y a déjà quelque temps notamment avec son (gros) partenariat avec Paris 2024, sa team d’ambassadeur ou plus récemment sa collaboration avec la F1. Et au vu de la puissance financière des acheteurs, cette acquisition pourrait enfin rendre concrète l’idée d’avoir deux clubs de premier plan dans la capitale française, à l’image de Madrid, Londres ou encore Lisbonne.

Cela ne va pas se faire en un claquement de doigts puisqu’il faudra d’abord monter en Ligue 1, mais l’objectif est bien de s’y installer avant se qualifier en Ligue des Champions. Pour cela, le club pourra non seulement compter sur un budget compris entre 100 et 200 millions d’euros sur plusieurs années, mais aussi sur l’expertise et la qualité de formation du groupe Red Bull, qui vient tout juste d’accueillir Jurgen Klopp comme nouveau directeur du football.

Ici, c’est aussi le Paris FC.

